Ajax begint zondag met Hakim Ziyech in de basis aan de topper in eigen huis tegen PSV. De Amsterdammers spelen bovendien met Dusan Tadic in de spits. De Eindhovenaren starten opvallend genoeg met drie controleurs.

Ziyech viel twee weken geleden in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen AZ uit wegens kuitklachten en miste vervolgens ook de interlands van Marokko. Hij hervatte deze week weer de groepstraining.

Tadic krijgt net zoals in de laatste Champions League-wedstrijden in de punt van de aanval de voorkeur boven Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar. Ziyech en Neres bezetten daardoor de vleugelposities.

PSV kiest tegen Ajax voor defensieve zekerheid op het middenveld. Jorrit Hendrix neemt in de middelste linie de plek over van de aanvallender ingestelde en pas zeventienjarige Mohammed Ihattaren.

De kans is daarnaast dat Luuk de Jong bij balbezit van Ajax een linie naar achteren zakt om zodoende te proberen Frenkie de Jong het voetballen onmogelijk te maken.

PSV heeft vijf punten voorsprong op Ajax

PSV is met nog acht speelrondes voor de boeg de koploper in de Eredivisie. De titelverdediger heeft vijf punten voorsprong op nummer twee Ajax, maar beschikt wel over een minder doelsaldo (+63 om +66).

Ajax-PSV begint zondag om 16.45 uur in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Pol van Boekel fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter.

Eerder dit seizoen won PSV met liefst 3-0 van Ajax in het Philips Stadion. De eindstand stond toen halverwege al op het scorebord door doelpunten van Gastón Pereiro, Luuk de Jong en Hirving Lozano.

PSV kan voor het eerst in veertien jaar beide competitieduels in een seizoen winnen van Ajax. De Brabanders versloegen de rivaal in de jaargang 2004/2005 thuis met 2-0 en uit met 0-4, mede dankzij een hattrick van de huidige trainer Mark van Bommel.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Frenkie de Jong, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Sadílek, Hendrix; Lozano, Luuk de Jong, Bergwijn.