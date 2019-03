In de Eredivisie staat zondag de topper tussen Ajax en PSV op het programma. Voor het zover is, worden eerst nog drie anders duels gespeeld. Om 12.15 uur hebben NAC Breda en VVV-Venlo afgetrapt. Om 14.30 staan de wedstrijden FC Utrecht-Feyenoord en PEC Zwolle-FC Emmen op het programma. Om 16.45 uur is het dan de beurt aan de twee topteams in de Eredivisie. Volg alles in ons liveblog.

LIVE:

NAC-VVV (0-1)



14.30 uur:

Utrecht-Feyenoord

PEC-Emmen



16.45 uur:

Ajax-PSV PEC Zwolle-FC Emmen · Dit zijn de opstellingen voor het duel in Zwolle van 14.30 uur:



PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Lachman, Van den Berg, Paal; Hamer, Clement, Namli; Van Crooij, Thy, Van Duinen.



FC Emmen: Scherpen; Gronsveld, Kuipers, Bakker, Neidhart; Bannink, De Leeuw, Chacón; Slagveer, Arias, Jansen. NAC Breda-VVV-Venlo · 56' Wat een kans op de 1-1! Te Vrede staat helemaal vrij en heeft de bal van vijf meter voor het inkoppen, maar hij stuit alsnog op Unnerstall. NAC Breda-VVV-Venlo · 53' Na de pauze jaagt NAC wel op de gelijkmaker, maar VVV wankelt nog niet. De bezoekers leiden nog altijd met 0-1. NAC Breda-VVV-Venlo · 46' We voetballen weer in Breda. Wat kan de hekkensluiter nog? FC Utrecht-Feyenoord · NAC Breda-VVV-Venlo · Het is rust in Breda! Gefluit vanaf de tribunes, want NAC Breda staat op achterstand. VVV leidt met 0-1 tegen de hekkensluiter. NAC Breda-VVV-Venlo · Vlak voor de pauze heeft VVV het inmiddels goed op orde. De bezoekers hebben de voorsprong te pakken en komen nauwelijks meer in gevaar. FC Utrecht-Feyenoord · NAC Breda-VVV-Venlo · 32' NAC is zichtbaar aangeslagen door de 0-1 van VVV. De thuisploeg is lang niet meer zo dominant en jaagt wel op de gelijkmaker, maar speelt een stuk minder klaar. NAC Breda-VVV-Venlo · Het moment van de eerste helft tot nu toe: Mlapa dompelt NAC in rouw met de openingstreffer voor VVV, terwijl de ploeg uit Breda de betere kansen kreeg. NAC Breda-VVV-Venlo · 14' GOAL VVV! 0-1



Oh, oh, oh NAC Breda! Je ziet dit doelpunt al een beetje aankomen: Pelé van Anholt verkijkt zich op een lange bal en wordt vervolgens geklopt in de lucht door Peniel Mlapa. De sterke spits van VVV loopt vervolgens alleen richting het doel en rondt koelbloedig af. NAC Breda-VVV-Venlo · Ruud Brood kan tot dusver tevreden zijn met zijn ploeg, want NAC is de betere ploeg in eigen huis. De formatie uit Breda vergeet zichzelf wel te belonen, want het had al op voorsprong moeten staan. NAC Breda-VVV-Venlo · 8' Weer een goede kans voor NAC! Giovanni Korte wordt weggestuurd, maar vergeet naar binnen te knijpen en schiet daarom tegen doelman Lars Unnerstall aan. NAC Breda-VVV-Venlo · 5' Lat! Pech voor NAC, want Mitchell te Vrede raakt het aluminium met een knal vanaf de rand van het strafschopgebied. NAC Breda-VVV-Venlo · 4' NAC begint voortvarend aan het duel met VVV. Met een harde knal van afstand zorgt Anouar Kali voor het eerste gevaar. NAC Breda-VVV-Venlo · 1' De bal rolt in Breda! NAC Breda-VVV-Venlo · De spelers staan klaar op het veld. We gaan bijna beginnen in Breda. NAC Breda-VVV-Venlo · NAC Breda-VVV-Venlo · NAC Breda-VVV-Venlo · Ajax-PSV · Wie wint vandaag de topper Ajax-PSV? Ajax

PSV

Gelijkspel Ajax-PSV · PSV kan voor het eerst in veertien jaar beide duels met Ajax winnen

Koploper PSV kan vandaag de genadeklap uitdelen aan naaste belager Ajax. De laatste keer dat PSV in de competitie zowel de thuis- als uitwedstrijd tegen Ajax winnend afsloot, was in het seizoen 2004/2005. PSV-trainer Mark van Bommel droeg dat seizoen de aanvoerdersband bij de Eindhovenaren en was in de ArenA verantwoordelijk voor drie van de vier treffers.