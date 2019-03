In de Eredivisie staat zondag de topper tussen Ajax en PSV op het programma. Voor het zover was, werden er nog drie andere duels gespeeld: NAC Breda-VVV-Venlo (1-1), FC Utrecht-Feyenoord (2-2) en PEC Zwolle-FC Emmen (3-0). Om 16.45 uur is het dan de beurt aan de twee topteams in de Eredivisie. Volg alles in ons liveblog.

LIVE:聽

Ajax-PSV (2-1)



Uitslagen:

NAC-VVV 1-1

PEC-Emmen 3-0

Utrecht-Feyenoord 3-2 Ajax-PSV 聽路聽 Ajax-PSV 聽路聽 90+4' De tijd tikt door in het voordeel van Ajax. PSV dringt weer aan. Ajax-PSV 聽路聽 90+2' Onana krijgt geel voor tijdrekken. Ajax-PSV 聽路聽 90+2' De eerste minuut van de extra tijd is voorbij. PSV pompt alles in het strafschopgebied, maar sticht voorlopig nog geen enorme kansen op de gelijkmaker. Ajax-PSV 聽路聽 De extra tijd loopt in Amsterdam! Er komen zes minuten bij! Ajax-PSV 聽路聽 90' De laatste offici毛le minuut loopt in Amsterdam. Wat wordt de extra tijd? Ajax-PSV 聽路聽 89' Daar komt Ajax heel goed weg. Magall谩n levert de bal zomaar in, maar PSV-invaller Coby Gakpo staat buitenspel op het moment dat wij wordt weggestuurd in de diepte. Ajax-PSV 聽路聽 88' Nog twee offici毛le minuten speeltijd, maar wat gaat er nog extra bijkomen? Ajax leidt nog met 2-1 en speelt met tien man. Ajax-PSV 聽路聽 87' Een gevaarlijke kopbal van De Jong, die voor Blind kruipt. De spits mikt maar net naast. Ajax-PSV 聽路聽 Ajax-PSV 聽路聽 86' Ten Hag brengt ook nog聽Lisandro Magall谩n. Van de Beek gaat naar de kant en dan zal Blind iets doorschuiven. De Argentijn is de pure centrale verdediger. Ajax-PSV 聽路聽 Ajax-PSV 聽路聽 84' Ajax houdt het zeer compact en PSV zoekt de openingen. Het spel speelt zich volledig af rond de zestien meter van Ajax, maar voorlopig vindt PSV nog geen ruimte. Ajax-PSV 聽路聽 80' Ten Hag koestert de voorsprong: Rasmus Kristensen komt als extra verdediger voor Hakim Ziyech, die zichtbaar baalt van de wissel. Ajax-PSV 聽路聽 Het moment dat Tadic doelman Zoet de verkeerde kant opstuurt en Ajax op 2-1 zet. Ajax-PSV 聽路聽 77' PSV zet vol aan in de jacht op de tweede Eindhovense treffer. De tien van Ajax houden tegen en voorlopig ook stand. Ajax-PSV 聽路聽 75' Nog een kwartier op de klok en ongetwijfeld nog een boel extra minuten vanwege de VAR. Ajax-PSV 聽路聽 73' Geel voor Malen na een tik in het gezicht van Veltman. Ajax-PSV 聽路聽 73' Bij PSV is Doyell Malen in de ploeg gekomen voor Sad铆lek. Ajax-PSV 聽路聽 72' GOAL Ajax!聽2-1



Tadic is zeer koel en schiet raak vanaf de stip! De tien van Ajax staan voor tegen de elf van PSV! Ajax-PSV 聽路聽 Tadic gaat aanleggen... Ajax-PSV 聽路聽 70' Penalty voor Ajax! Ajax-PSV 聽路聽 69' Kuipers gaat zelf kijken... Ajax-PSV 聽路聽 De VAR gaat nog wel kijken naar het moment van Neres en Schwaab. Ajax-PSV 聽路聽 68' Neres gaat naar de grond in de zestien meter, maar Kuipers geeft Ajax geen penalty. Ajax-PSV 聽路聽 64' Bergwijn ontsnapt en krijgt een enorme kans op de 1-2, maar de aanvaller doet het met zijn mindere linkerbeen en raakt het zijnet. Ajax-PSV 聽路聽 Ajax-PSV 聽路聽 62' PSV krijgt wat meer ruimte en zal op jacht gaan naar de 1-2. Pablo Rosario probeert het van afstand, maar mikt over. Ajax-PSV 聽路聽 Het moment waardoor deze wedstrijd is gekanteld: Mazraoui heeft een veel te hoog been en raakt Angeli帽o. Ajax-PSV 聽路聽 58' Ten Hag grijpt in: Jo毛l Veltman komt voor Lasse Sch枚ne, waardoor Ajax weer met vier verdedigers op het veld staat. Ajax-PSV 聽路聽 58' GOAL PSV!聽1-1



En meteen scoort PSV! Luuk de Jong komt hoog en kopt de bal na een voorzet van Angeli帽o in het doel. Onana tast volledig mis. Ajax-PSV 聽路聽 57' Rood voor Mazraoui!聽



De rechtsback komt met een veel te hoog been in en na het zien van de beelden vindt Kuipers het een rode kaart. Ajax moet door met tien man. Ajax-PSV 聽路聽 56' Kuipers gaat naar de beelden kijken. Wordt het rood voor Mazraoui? Ajax-PSV 聽路聽 55' Ook voor Mazraoui is er nu geel. Het been van de rechtsback is veel te hoog en hij raakt Angeli帽o. Ajax-PSV 聽路聽 54' De eerste kaart van de middag is voor聽Michal Sad铆lek, die Neres neerlegt. De Braziliaan is boos, want Ajax had de bal nog in een kansrijke situatie. Ajax-PSV 聽路聽 53' Daar is de kans voor PSV op de 1-1! Tagliafico laat zich verrassen en met een fraaie steekpass van Rosario wordt Lozano voor Onana gezet, maar de Ajax-doelman keert de inzet van de Mexicaan met zijn voet. Ajax-PSV 聽路聽 50' Mazraoui krijgt de bal terug van Ziyech en probeert het met een schot in de korte hoek, maar Zoet heeft de bal. Ajax-PSV 聽路聽 48' Het spel ligt even stil na een tik van Hendrix op de enkel van Tadic. De Servi毛r wordt behandeld, maar lijkt (voorlopig) verder te kunnen. Ajax-PSV 聽路聽 46' De bal rolt voor het tweede bedrijf!聽Geen wissels aan beide kanten. Ajax-PSV 聽路聽 De spelers melden zich weer op het veld in Amsterdam. Ajax-PSV 聽路聽 Ajax-PSV 聽路聽 Ajax-PSV 聽路聽 Ajax-PSV 聽路聽 Ajax is wel de bovenliggende partij geweest in de eerste helft, maar ook de Amsterdammers kwamen niet tot grote kansen. Een fout van Schwaab bezorgt de thuisploeg dan toch de voorsprong. Ajax-PSV 聽路聽 Het is rust in Amsterdam!聽



Ajax-PSV 1-0

21' Eigen doelpunt Schwaab Ajax-PSV 聽路聽 Nog een minuut te gaan in de eerste helft. Ajax lijkt met een voorsprong naar de kleedkamer te gaan. Ajax-PSV 聽路聽 39' Weer probeert Ziyech het met een knal van afstand, maar de linkspoot kan nog geen gevaarlijke poging afleveren. Ajax-PSV 聽路聽 37' Steven Bergwijn is handig in de kleine ruimte en cre毛ert een kans voor zichzelf, maar de PSV-aanvaller wordt geblokt door een drietal Ajacieden. Ajax-PSV 聽路聽 Nog tien minuten tot de rust in Amsterdam. Het blijft een tactisch steekspel in de ArenA.