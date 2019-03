In de Eredivisie staat zondag de topper tussen Ajax en PSV op het programma. Voor het zover was, werden er nog drie andere duels gespeeld: NAC Breda-VVV-Venlo (1-1), FC Utrecht-Feyenoord (2-2) en PEC Zwolle-FC Emmen (3-0). Om 16.45 uur is het dan de beurt aan de twee topteams in de Eredivisie. Volg alles in ons liveblog.

NAC-VVV 1-1

PEC-Emmen 3-0

Utrecht-Feyenoord 3-2

Ajax-PSV · 18' Ajax is er ditmaal snel uit na een scherpe tackle van Frenkie de Jong. Hakim Ziyech maakt meters en haalt eens uit, maar mikt naast.

Ajax-PSV · 16' Het is nog aftasten in Amsterdam. Beide ploegen hebben moeite om een vlotte aanval op te zetten, waardoor er nog geen echt grote kansen zijn geweest.

Ajax-PSV · De belangen in Amsterdam zijn duidelijk en er wordt door beide teams dan ook gestreden voor elke bal.

Ajax-PSV · 10' Ajax is fel en heeft veel de bal in de beginfase. PSV houdt de ruimtes klein en mikt op de omschakeling.

Ajax-PSV · 7' Weer ontsnapt Lozano, maar ditmaal wordt de Mexicaan afgestopt door Daley Blind. PSV is razendsnel in de omschakeling.

Ajax-PSV · PSV kreeg via Hirving Lozano en Luuk de Jong zojuist de eerste kans vanuit de omschakeling, maar het wordt niet goed uitgespeeld door de bezoekers.

Ajax-PSV · 3' Het eerste gevaar is van Ajax. Noussair Mazraoui loopt door en krijgt de bal in de diepte aangespeeld, maar de back kan niet richting doel schieten. De kopbal van Donny van de Beek wordt vervolgens ruim voor de lijn weggewerkt door PSV.

Ajax-PSV · Schwaab begint gewoon aan dit duel in Amsterdam. De Duitse verdediger is dus fit genoeg bevonden.

Ajax-PSV · 1' De bal rolt in de Johan Cruijff ArenA! De topper is onderweg!

Ajax-PSV · De spelers komen het veld op in Amsterdam!

Ajax-PSV · Over vijf minuten gaan we beginnen in Amsterdam. Het stadion is vol, de grasmat ligt er goed bij en het zonnetje schijnt. De omstandigheden zijn in ieder geval perfect.

Gelijkspel Ajax-PSV · Dit zijn, zoals bekend, de voorlopige opstellingen van beide teams:



Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, Frenkie de Jong; Ziyech, Tadic, Neres.



PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Pereiro, Sadilek, Hendrix; Bergwijn, Luuk De Jong, Lozano. Ajax-PSV · Ajax-PSV · We focussen ons nu volledig op Ajax-PSV. Het duel in Amsterdam begint over een kwartier! FC Utrecht-Feyenoord · Utrecht in slotseconden voorbij Feyenoord

FC Utrecht pakt toch drie punten tegen Feyenoord. De formatie van Dick Advocaat wint met 3-2 door een doelpunt in de 95e minuut van Timo Letschert, die van dichtbij een rebound achter doelman Kenneth Vermeer kopt. Door het verlies bij Utrecht staan de Rotterdammers vierde op drie punten van AZ. FC Utrecht-Feyenoord · Afgelopen! FC Utrecht wint van Feyenoord: 3-2! FC Utrecht-Feyenoord · 90+5' GOAL FC Utrecht! 3-2



Het is ongelofelijk! FC Utrecht pakt alsnog de winst in de absolute slotfase. Timo Letschert is zeer attent op het moment dat Riechedly Bazoer de paal raakt met een geplaatst schot. De verdediger kopt de rebound binnen. FC Utrecht-Feyenoord · De extra tijd loopt in Utrecht. Er komen nog vier minuten bij! PEC Zwolle-FC Emmen · Afgelopen! PEC Zwolle verslaat FC Emmen en loopt verder weg bij de formatie uit Drenthe. Het wordt 3-0 voor de ploeg van Jaap Stam, die nu zeven punten meer hebben dan de nummer zeventien. PEC blijft de nummer twaalf, maar verschaft zichzelf wel meer lucht in de strijd tegen degradatie. PEC Zwolle-FC Emmen · 90' GOAL PEC! 3-0



PEC beslist het duel nu volledig. Thy verschalkt Scherpen in de korte hoek met een droge knal. FC Utrecht-Feyenoord · 87' FC Utrecht wil een penalty na een overtreding op Kramer, maar die komt er niet. Het spel lag even stil, maar inmiddels voetballen we weer. Komt er nog een winnaar? FC Utrecht-Feyenoord · 79' Het ligt allemaal weer helemaal open in Utrecht. Drukken de bezoekers door voor de drie punten of houdt FC Utrecht nog een resultaat over aan dit duel? FC Utrecht-Feyenoord · 77' Het doelpunt van Feyenoord telt gewoon en dus is het 2-2! FC Utrecht-Feyenoord · Maakte Vilhena vlak voor zijn schot een overtreding op Emanuelson? De VAR kijkt naar de beelden van de 2-2... FC Utrecht-Feyenoord · 75' GOAL Feyenoord! 2-2



Robin van Persie maakt de gelijkmaker! De routinier kopt een rebound simpel binnen nadat Jensen een afstandsschot van Vilhena niet kan klemmen. FC Utrecht-Feyenoord · 69' De spanning is weer volledig terug in Utrecht door het doelpunt van Larsson. Kan Feyenoord de comeback compleet maken? PEC Zwolle-FC Emmen · 71' Met nog twintig minuten op de klok leidt PEC Zwolle nog altijd met 2-0 tegen FC Emmen, dat ook na rust niet echt een vuist kan maken. FC Utrecht-Feyenoord · 64' GOAL Feyenoord! 2-1



Berghuis is in de ploeg gekomen en laat zich direct zien. De aanvaller legt de bal voor en via de kluts kan Larsson de bovenhoek vinden met een geplaatste inzet. FC Utrecht-Feyenoord · 60' GOAL FC Utrecht! 2-0



De thuisploeg verdubbelt de marge na een dramatische uittrap van Vermeer. Bahebeck onderschept de bal en bereikt Sander van de Streek, die de bal simpel in het doel kan werken. FC Utrecht-Feyenoord · Steven Berghuis zit nog op de bank bij Feyenoord. Kan hij de bezoekers straks een extra impuls geven? Voorlopig leidt FC Utrecht nog tegen Feyenoord na 56 minuten spelen: 1-0. FC Utrecht-Feyenoord · 49' Gyrano Kerk wordt in kansrijke positie aangespeeld, maar doelman Vermeer keert het schot van de aanvaller. FC Utrecht-Feyenoord · 46' Ook in Utrecht rolt de bal weer. PEC Zwolle-FC Emmen · 46' We voetballen weer in Zwolle! Ajax-PSV · Opstelling PSV voor het duel met Ajax: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Sadilek, Hendrix; Lozano, De Jong, Bergwijn. Ajax-PSV · Opstelling Ajax voor het duel met PSV: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. Ajax-PSV · FC Utrecht-Feyenoord · Ook in Utrecht is het rust! De thuisploeg leidt met 1-0 door een benutte vrije trap van Emanuelson. PEC Zwolle-FC Emmen · Het is ook meteen rust in Zwolle. PEC leidt met 2-0 tegen FC Emmen. PEC Zwolle-FC Emmen · 45' GOAL PEC! 2-0



Met een hoop fortuin komt PEC Zwolle op 2-0. Een schot van afstand komt (per ongeluk) voor de voeten van Lennart Thy, die vervolgens de bal in de hoek prikt met de punt van de schoen. PEC Zwolle-FC Emmen · 41' Luciano Slagveer heeft de kans op de 1-1, maar de aanvaller schiet van dichtbij toch ruim over. FC Utrecht-Feyenoord · 38' Vilhena krijgt de kans op de gelijkmaker, maar de middenvelder glijdt de bal maar net naast het doel. Hij kan er niet helemaal goed bij. FC Utrecht-Feyenoord · 33' GOAL FC Utrecht! 1-0



Urby Emanuelson krult de vrije trap via de verre paal in de hoek. Kenneth Vermeer staat aan de grond genageld en heeft geen kans op deze inzet. FC Utrecht leidt tegen Feyenoord. FC Utrecht-Feyenoord · 32' Er leek een penalty te komen voor FC Utrecht na een overtreding van Tonny Vilhena op Jean-Christophe Bahebeck, maar het gebeurde allemaal net buiten de zestien meter. FC Utrecht-Feyenoord · Het applaus van alle fans in het stadion in de achttiende minuut was eveneens een prachtig moment. FC Utrecht-Feyenoord · De fans in De Galgenwaard steunen alle hulpverleners en eren de slachtoffers. PEC Zwolle-FC Emmen · 25' PEC Zwolle staat halverwege de eerste helft nog altijd met 1-0 voor tegen FC Emmen, dat in de laatste vijf duels slechts één punt pakte. FC Utrecht-Feyenoord · Na de minuut stilte volgt in de achttiende minuut (vanwege 18 maart) nog een staande ovatie voor alle hulpverleners die betrokken waren bij de aanslag in Utrecht.