In de Eredivisie staat zondag de topper tussen Ajax en PSV op het programma. Voor het zover is, worden eerst nog drie anders duels gespeeld. NAC Breda speelde gelijk tegen VVV-Venlo (1-1) en om 14.30 uur zijn de wedstrijden FC Utrecht-Feyenoord en PEC Zwolle-FC Emmen begonnen. Om 16.45 uur is het dan de beurt aan de twee topteams in de Eredivisie. Volg alles in ons liveblog.

NAC-VVV 1-1 Ajax-PSV · Opstelling PSV voor het duel met Ajax: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Sadilek, Hendrix; Lozano, De Jong, Bergwijn. Ajax-PSV · Opstelling Ajax voor het duel met PSV: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. Ajax-PSV · FC Utrecht-Feyenoord · Ook in Utrecht is het rust! De thuisploeg leidt met 1-0 door een benutte vrije trap van Emanuelson. PEC Zwolle-FC Emmen · Het is ook meteen rust in Zwolle. PEC leidt met 2-0 tegen FC Emmen. PEC Zwolle-FC Emmen · 45' GOAL PEC! 2-0



Met een hoop fortuin komt PEC Zwolle op 2-0. Een schot van afstand komt (per ongeluk) voor de voeten van Lennart Thy, die vervolgens de bal in de hoek prikt met de punt van de schoen. PEC Zwolle-FC Emmen · 41' Luciano Slagveer heeft de kans op de 1-1, maar de aanvaller schiet van dichtbij toch ruim over. FC Utrecht-Feyenoord · 38' Vilhena krijgt de kans op de gelijkmaker, maar de middenvelder glijdt de bal maar net naast het doel. Hij kan er niet helemaal goed bij. FC Utrecht-Feyenoord · 33' GOAL FC Utrecht! 1-0



Urby Emanuelson krult de vrije trap via de verre paal in de hoek. Kenneth Vermeer staat aan de grond genageld en heeft geen kans op deze inzet. FC Utrecht leidt tegen Feyenoord. FC Utrecht-Feyenoord · 32' Er leek een penalty te komen voor FC Utrecht na een overtreding van Tonny Vilhena op Jean-Christophe Bahebeck, maar het gebeurde allemaal net buiten de zestien meter. FC Utrecht-Feyenoord · Het applaus van alle fans in het stadion in de achttiende minuut was eveneens een prachtig moment. FC Utrecht-Feyenoord · De fans in De Galgenwaard steunen alle hulpverleners en eren de slachtoffers. PEC Zwolle-FC Emmen · 25' PEC Zwolle staat halverwege de eerste helft nog altijd met 1-0 voor tegen FC Emmen, dat in de laatste vijf duels slechts één punt pakte. FC Utrecht-Feyenoord · Na de minuut stilte volgt in de achttiende minuut (vanwege 18 maart) nog een staande ovatie voor alle hulpverleners die betrokken waren bij de aanslag in Utrecht. FC Utrecht-Feyenoord · Na een kwartier spelen is het nog geen spektakelstuk in Utrecht. De bezoekers zijn wel gevaarlijker, maar hebben de ban nog niet gebroken. FC Utrecht-Feyenoord · De minuut stilte was fraai voorafgaand aan het duel in Utrecht. Er werden vier fakkels aangestoken ter nagedachtenis aan de vier dodelijke slachtoffers. FC Utrecht-Feyenoord · 7' Grote kans voor Feyenoord op de 0-1, maar de inzet van Sam Larsson wordt gekeerd door doelman David Jensen. PEC Zwolle-FC Emmen · 3' GOAL PEC! 1-0



Het is al raak in Zwolle! Vito van Crooy wordt weggestuurd en schuift de bal onder doelman Kjell Scherpen door. FC Utrecht-Feyenoord · 1' Na een indrukwekkende minuut stilte rolt de bal ook in Utrecht! PEC Zwolle-FC Emmen · 1' De bal rolt in Zwolle! Eredivisie · De spelers melden zich op het veld in Utrecht en Zwolle. Over een paar minuten beginnen we. FC Utrecht-Feyenoord · Voorafgaand aan het duel in De Galgenwaard zal er nog een minuut stilte zijn voor de aanslag van 18 maart in Utrecht met vier doden. Eredivisie ·



PEC Zwolle-FC Emmen Over een goede tien minuten beginnen we aan twee duels in de Eredivisie: NAC Breda-VVV-Venlo · Afgelopen! NAC houdt een punt over aan het thuisduel met VVV. Het wordt in Breda 1-1! Peniel Mlapa en Gregory Leigh maken de doelpunten. NAC is nog altijd de hekkensluiter, maar het verschil met FC Emmen en De Graafschap is nu zeven punten. NAC Breda-VVV-Venlo · 90+3' Wat een kans nog voor NAC op de winst. Te Vrede wordt aangespeeld en heeft een vrije schietkans op een meter of zestien, maar het schot mist kracht. Unnerstall keert de inzet met moeite, maar voorkomt wel de 2-1. NAC Breda-VVV-Venlo · Er komen nog vier minuten bij! NAC Breda-VVV-Venlo · NAC Breda-VVV-Venlo · 90' De laatste officiële minuut loopt in Breda. Komt er nog een winnaar? NAC heeft het zeer lastig met tien man en VVV loert nog op de winnende treffer. NAC Breda-VVV-Venlo · Het moment dat El Allouchi geel krijgt voor de schwalbe. De middenvelder kreeg niet veel later zijn zijn tweede gele kaart, waardoor NAC de komende minuten met tien man op jacht gaat naar de drie punten. Het staat nog 1-1 na 87 minuten. NAC Breda-VVV-Venlo · 80' Rood voor NAC Breda!



Oh, oh, oh El Allouchi wat doe je nu? De middenvelder krijgt vlak na zijn schwalbe zijn tweede gele kaart voor een wat lompe overtreding. NAC moet verder met tien man. NAC Breda-VVV-Venlo · 77' Geen penalty voor NAC!



El Allouchi gaat volgens de arbitrage te makkelijk naar de grond en krijgt zelfs geel voor een schwalbe. NAC Breda-VVV-Venlo · 76' Arbiter Edwin van de Graaf gaat zelf naar de beelden kijken... Raakt Seuntjens El Allouchi wel? NAC Breda-VVV-Venlo · 75' Penalty voor NAC!



Ralf Seuntjens schopt Mounir El Allouchi wat lomp neer en dus gaat de bal op de stip. Maar de VAR kijkt nog wel naar de beelden... FC Utrecht-Feyenoord · NAC Breda-VVV-Venlo · 73' De 1-1 zorgt voor nieuw leven in Breda. Kan de hekkensluiter ook nog de volle buit pakken? NAC Breda-VVV-Venlo · 66' GOAL NAC! 1-1



Daar is de gelijkmaker voor de hekkensluiter! Gregory Leigh kopt de bal perfect via de paal binnen na een scherpe vrije trap. PEC Zwolle-FC Emmen · Dit zijn de opstellingen voor het duel in Zwolle van 14.30 uur:



PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Lachman, Van den Berg, Paal; Hamer, Clement, Namli; Van Crooij, Thy, Van Duinen.



FC Emmen: Scherpen; Gronsveld, Kuipers, Bakker, Neidhart; Bannink, De Leeuw, Chacón; Slagveer, Arias, Jansen. NAC Breda-VVV-Venlo · 56' Wat een kans op de 1-1! Te Vrede staat helemaal vrij en heeft de bal van vijf meter voor het inkoppen, maar hij stuit alsnog op Unnerstall. NAC Breda-VVV-Venlo · 53' Na de pauze jaagt NAC wel op de gelijkmaker, maar VVV wankelt nog niet. De bezoekers leiden nog altijd met 0-1. NAC Breda-VVV-Venlo · 46' We voetballen weer in Breda. Wat kan de hekkensluiter nog? FC Utrecht-Feyenoord · NAC Breda-VVV-Venlo · Het is rust in Breda! Gefluit vanaf de tribunes, want NAC Breda staat op achterstand. VVV leidt met 0-1 tegen de hekkensluiter. NAC Breda-VVV-Venlo · Vlak voor de pauze heeft VVV het inmiddels goed op orde. De bezoekers hebben de voorsprong te pakken en komen nauwelijks meer in gevaar. FC Utrecht-Feyenoord · NAC Breda-VVV-Venlo · 32' NAC is zichtbaar aangeslagen door de 0-1 van VVV. De thuisploeg is lang niet meer zo dominant en jaagt wel op de gelijkmaker, maar speelt een stuk minder klaar. NAC Breda-VVV-Venlo · Het moment van de eerste helft tot nu toe: Mlapa dompelt NAC in rouw met de openingstreffer voor VVV, terwijl de ploeg uit Breda de betere kansen kreeg. NAC Breda-VVV-Venlo · 14' GOAL VVV! 0-1



Oh, oh, oh NAC Breda! Je ziet dit doelpunt al een beetje aankomen: Pelé van Anholt verkijkt zich op een lange bal en wordt vervolgens geklopt in de lucht door Peniel Mlapa. De sterke spits van VVV loopt vervolgens alleen richting het doel en rondt koelbloedig af. NAC Breda-VVV-Venlo · Ruud Brood kan tot dusver tevreden zijn met zijn ploeg, want NAC is de betere ploeg in eigen huis. De formatie uit Breda vergeet zichzelf wel te belonen, want het had al op voorsprong moeten staan. NAC Breda-VVV-Venlo · 8' Weer een goede kans voor NAC! Giovanni Korte wordt weggestuurd, maar vergeet naar binnen te knijpen en schiet daarom tegen doelman Lars Unnerstall aan.