Ron Vlaar was als een kind zo blij met zijn winnende doelpunt namens AZ tegen FC Groningen. Door de kopbal van de verdediger eindigde het duel zaterdag in 1-0.

De 34-jarige Vlaar kopte twintig minuten voor tijd uit een hoekschop van Calvin Stengs het winnende doelpunt binnen. Het was pas zijn tiende doelpunt ooit in de Eredivisie. Vier daarvan maakte hij er overigens tegen Groningen. "Het voelt wat onwennig", erkende hij bij FOX Sports. "Misschien moet ik dit vaker doen."

Twee weken geleden won AZ eveneens met miniem verschil van Ajax (1-0). Ook die treffer viel uit een corner. "Nu mag ik hem maken", glunderde Vlaar.

AZ passeert in ieder geval voor een dag Feyenoord en staat nu derde in de Eredivisie. De Rotterdammers gaan zondag nog op bezoek bij FC Utrecht.

Vlaar ging volledig uit zijn dak. (Foto: Pro Shots)

'Pure blijdschap bij doelpunt'

De verdediger ging na zijn treffer volledig uit zijn dak. "Ik scoor te weinig, dus als je zo'n belangrijke goal maakt, is dat een opluchting en een ontlading. Het was pure blijdschap", zei de ervaren stopper.

Vlaar weet wel hoe het komt dat hij in twaalf seizoenen in de Eredivisie pas tien keer scoorde, ook al staat hij bekend als een goede kopper. "Ik ben vooral vaak de bliksemafleider, maar hij zat er nu lekker in. De bal kreeg door de grond ook nog wat extra snelheid mee."

Over het duel was de verdediger, die in 2014 zijn laatste interland voor Oranje speelde, duidelijk. "Het was geen goede wedstrijden, ik kan me voorstellen dat het publiek het zelfs saai vond. Maar we hebben weer de nul gehouden, dat is goed."

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie