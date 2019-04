AZ heeft zaterdag de derde plaats in de Eredivisie overgenomen van Feyenoord. De Alkmaarders wonnen in eigen huis in een matige wedstrijd nipt met 1-0 van FC Groningen.

Ron Vlaar kroonde zich tot matchwinner. De 34-jarige verdediger was in de zeventigste minuut verantwoordelijk voor het enige doelpunt.

AZ heeft drie punten voorsprong op Feyenoord en kan de derde plaats zondag weer kwijtraken aan de Rotterdammers als die zegevieren op bezoek bij FC Utrecht.

Groningen zakte door de nederlaag van de achtste naar de tiende plaats en heeft inmiddels vijf punten achterstand op de zevende plaats van Utrecht, die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Het was voor Iliass Bel Hassani een pikante wedstrijd. De middenvelder van Groningen, die wordt gehuurd van AZ, werd steevast uitgefloten door het thuispubliek en kreeg zelfs een beker bier naar zijn hoofd geslingerd.

Ron Vlaar was verantwoordelijk voor het enige doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Best presterende clubs van 2019

AZ en Groningen waren vooraf de twee best presterende clubs van 2019 en dus werd er spektakel verwacht, maar dat viel in de praktijk behoorlijk tegen.

De thuisploeg kwam in de eerste helft niet verder dan één schot op doel en de bezoekers hadden in de eerste 45 minuten slechts twee balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied.

AZ slaagde er na rust in om het tempo wat op te voeren, maar mede doordat kersvers Marokkaans international Oussama idrissi zo'n beetje voor open doel naast schoot, leek een 0-0 onvermijdelijk.

Vlaar zorgde twintig minuten voor tijd toch nog voor een goal in Alkmaar. De routinier kopte overtuigend raak uit een afgemeten hoekschop van Calvin Stengs.