Vitesse-spits Thomas Buitink schaarde zich zaterdagavond bij zijn basisdebuut in de Eredivisie (3-3 bij ADO Den Haag) in een rijtje met onder anderen Marco van Basten, Ronaldo, Frank Rijkaard en Johan Cruijff door nog voor zijn negentiende verjaardag een hattrick te maken.

"Ik ben er echt heel blij mee dat ik het vertrouwen van de trainer heb kunnen bekronen met drie goals. Dit is onvergetelijk", zei Buitink, die zaterdag 18 jaar en 289 dagen jong was, na de wedstrijd tegen de NOS.

De aanvaller uit Nijkerk, die vorig jaar februari debuteerde voor Vitesse, had tot zaterdag alleen één keer gescoord in het TOTO KNVB Bekertoernooi. In Den Haag kreeg hij van coach Leonid Slutsky een kans in de basis en maakte hij in de eerste helft in een tijdsbestek van 23 minuten zijn eerste, tweede én derde goal in de Eredivisie.

Buitink is nu de jongste Vitesse-speler ooit met een hattrick, de eerste speler met drie goals in een Eredivisie-duel die geboren is in deze eeuw en de eerste Vitesse-speler sinds Nikos Machlas in 1998 met een hattrick in de eerste helft van een Eredivisie-wedstrijd.

"Ik heb een speciale regel: als je goed traint, krijg je een kans in de basis. En Thomas trainde de laatste twee weken heel goed, dus hij speelde vandaag", stelde Slutsky bij de NOS. "Hij verdiende het echt om een kans te krijgen en nu wordt het heel lastig voor mij om hem te passeren."

Thomas Buitink viert zijn 1-2 tegen ADO Den Haag. (Foto: ProShots)

'Ik heb niet de beste techniek'

Volgens de Russische coach is Buitink geen exceptioneel talent. "Natuurlijk heeft hij kwaliteiten, maar hij is niet een briljante speler met ongelooflijke dribbels zoals bijvoorbeeld Martin Ödegaard. Thomas is meer een typische doelpuntenmaker, een speler die altijd heel hard werkt voor het elftal."

Buitink kon zich wel vinden in de woorden van Slutsky. "Ik weet van mezelf dat ik niet de beste techniek heb", zei hij. "Ik probeer daarom altijd hard te werken, zodat ik in ieder geval een zesje scoor."

"Na deze wedstrijd zeggen de mensen misschien dat ik koelbloedig ben, maar in mijn optiek kan het afmaken van kansen nog wel beter", toonde de jonge aanvaller zich zelfkritisch. "Vandaag pakte het wel goed uit, dat moet ik doorzetten. Ik ga hier even een nachtje van genieten en dan gaan we er morgen weer tegenaan."

Spelers met hattrick in Eredivisie voor 19e verjaardag 10 aug 2013: Zakaria Bakkali (PSV): 17 jaar en 196 dagen

20 mrt 1966: Ruud Geels (Telstar): 17 jaar en 235 dagen

30 aug 1964: Willy van der Kuijlen (PSV): 17 jaar en 268 dagen

28 sept 1980: Wim Kieft (Ajax): 17 jaar en 321 dagen

19 okt 2003: Collins John (FC Twente): 18 jaar en 2 dagen

9 apr 1995: Ronaldo (PSV): 18 jaar en 199 dagen

6 sept 1964: Wietze Veenstra (Go Ahead Eagles): 18 jaar en 201 dagen

26 nov 2017: Justin Kluivert (Ajax): 18 jaar en 205 dagen

24 sept 1961: Chris Meijer (FC Blauw-Wit Amsterdam): 18 jaar en 212 dagen

12 mei 1981: Frank Rijkaard (Ajax): 18 jaar en 224 dagen

30 mrt 2019: Thomas Buitink (Vitesse): 18 jaar en 289 dagen

24 aug 1983: Marco van Basten (Ajax): 18 jaar en 297 dagen

19 dec 2001: Rafael van der Vaart (Ajax): 18 jaar en 311 dagen

13 mrt 1966: Johan Cruijff (Ajax): 18 jaar en 322 dagen

30 sept 2012: Jürgen Locadia (PSV): 18 jaar en 328 dagen

