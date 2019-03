Heracles Almelo is in de Eredivisie naar de vijfde plaats gestegen. De ploeg van coach Frank Wormuth boekte zaterdag een 1-2-zege op De Graafschap. Eerder op de avond slaagde Vitesse er ondanks een hattrick van Thomas Buitink niet in om te winnen bij ADO Den Haag: 3-3.

Op De Vijverberg opende Charlison Benschop na iets meer dan een kwartier de score voor De Graafschap tegen Heracles. In de tweede helft bogen de Almeloërs de achterstand in een tijdsbestek van vijf minuten om in een voorsprong dankzij goals van Brandley Kuwas en Lerin Duarte.

Door de overwinning neemt Heracles de vijfde plaats over van Vitesse. De Almeloërs staan op 42 punten en hebben een punt meer dan de formatie van trainer Leonid Slutsky. Beide ploegen kunnen later dit weekeinde nog worden gepasseerd door FC Utrecht (zondag thuis tegen Feyenoord).

De Graafschap blijft door de nederlaag zestiende. De Doetinchemmers hebben een punt achterstand op nummer vijftien Excelsior en hebben evenveel punten als nummer zeventien FC Emmen, die zondag nog op bezoek gaat bij PEC Zwolle.

Charlison Benschop opent score voor De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

Benschop brengt De Graafschap op voorsprong

De Graafschap begon uitstekend aan de wedstrijd en was na een kwartier tweemaal dicht bij de 1-0 via Javier Vet en Furdjel Narsingh. Een minuut later was het wel raak toen Benschop de bal binnenwerkte na een voorzet van Youssef El Jebli.

De thuisploeg kwam zeven minuten voor rust bijna op 2-0. Bij een vloeiende aanval schoot El Jebli de bal op de lat. Een kwartier na rust waren de ‘Superboeren’ opnieuw dicht bij de tweede treffer, maar ditmaal belandde een uithaal van Delano Burgzorg op de paal.

Heracles vond halverwege de tweede helft wel het net. De Graafschap wist een corner niet goed te verwerken, waarna Kuwas met een volley raak schoot. Vijf minuten later bezorgde Duarte zijn ploeg de voorsprong met een schitterende uithaal vanaf zo'n 25 meter.

El Jebli was even later nog dicht bij de gelijkmaker, maar hij schoot net over. Heracles hield uiteindelijk stand en verzuimde de score in de slotfase nog uit te breiden via invaller Joey Konings.

Thomas Buitink maakt de 1-1 voor Vitesse tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Buitink maakt hattrick voor Vitesse

Buitink, die voor het eerst in de basis stond in de Eredivisie, was verantwoordelijk voor de 1-1, 1-2 en 2-3, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op dankzij de tegendoelpunten van Sheraldo Becker (1-0) en Lex Immers (2-2 en 3-3).

Buitink is met zijn 18 jaar en 289 dagen de jongste speler van Vitesse met een hattrick in de Eredivisie. Hij schoot Huub Loeffen (19 jaar en 236 dagen) uit de geschiedenisboeken.

ADO kon de remise goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De Hagenaars vergrootten als nummer veertien het gat met nummer zestien De Graafschap tot vier punten.

Thomas Buitink neemt de wedstrijdbal mee naar huis. (Foto: Pro Shots)



Eerste helft volop spektakel bij ADO-Vitesse

Vooral in de eerste helft was het genieten bij ADO-Vitesse. Beide ploegen speelden vol op de aanval en dat leverde in de eerste 45 minuten liefst vijf doelpunten op.

ADO kwam op 1-0 door Becker (oog in oog met doelman), Vitesse op 1-1 en 1-2 door Buitink (intikker en fraaie individuele actie), ADO op 2-2 door Immers (kopbal) en Vitesse toch weer op 2-3 door Buitink (van richting veranderd schot).

In de tweede helft was het een stuk minder levendig, maar ADO trok de stand nog wel gelijk dankzij Immers, die de bal een keer liet stuiteren en vervolgens snoeihard tegen de touwen joeg.

Bij Vitesse maakte Tim Matavz vlak voor tijd als vervanger van Buitink zijn rentree na maandenlang blessureleed. De aanvalsleider brak in september zijn onderbeen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (1-0).

