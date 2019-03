Willem II heeft zaterdag in de Eredivisie door een unieke hattrick van Alexander Isak met 3-2 gewonnen van Fortuna Sittard. De Zweedse spits schoot drie keer raak uit een penalty. Heerenveen was door een late goal te sterk voor Excelsior (1-0).

Andrija Novakovich opende na een half uur de score namens Fortuna, maar vlak voor rust ging het mis voor de bezoekers. Andrija Balic maakte een overtreding in het zestienmetergebied en moest met rood van het veld. Isak benutte de toegekende strafschop.

De tien man van Fortuna kwamen aan het begin van de tweede helft via Branislav Ninaj weer op voorsprong, maar door twee rake penalty's van Isak stond na een uur de eindstand op het scorebord: 3-2.

De huurling van Borussia Dortmund is de eerste speler ooit in de Eredivisie die een hattrick maakt uit louter strafschoppen. Hij is bovendien de eerste Zweed met drie goals in een Eredivisie-duel sinds Feyenoorder John Guidetti op 12 februari 2012. Hij staat nu op acht competitietreffers in negen duels.

Willem II klimt door de elfde overwinning van het jaar naar de achtste plaats met 37 punten. Fortuna Sittard is de nummer veertien met 29 punten.

De tweede rake penalty van Alexander Isak. (Foto: Pro Shots)

VAR werkt niet in eerste helft

De historische avond in Tilburg begon nog slecht voor Willem II. De thuisploeg miste kansen in de eerste dertig minuten en kreeg daar de rekening voor gepresenteerd. Fortuna-spits Novakovich profiteerde in de 32e minuut van een grote blunder van de debuterende keeper Michael Woud en tikte van dichtbij binnen: 0-1.

Vier minuten voor rust zorgde de arbitrage voor consternatie. Scheidsrechter Richard Martens gaf een penalty aan Willem II, maar vergiste zich en gaf rood aan José Rodríguez in plaats van Balic. De VAR kon op dat moment niet worden geraadpleegd wegens een storing, maar Martens herstelde zijn fout alsnog. Na een paar minuten vertraging maakte Isak gelijk: 1-1.

In de tweede helft was de storing van de VAR verholpen en kwam Fortuna weer op voorsprong. Lazaros Lamprou kopte goed terug en Ninaj schoot raak. Vlak daarna kreeg Willem II zijn tweede strafschop en nu maakte Rodríguez wel de overtreding. Isak faalde wederom niet: 2-2.

De Zweed ging drie minuten later weer achter de bal staan toen Martens na een overtreding van Ninaj op Marios Vrousai voor de derde keer naar de stip wees. Isak bleef opnieuw zeer kalm en bezorgde Willem II zo de zege.

Alexander Isak schreef geschiedenis in Tilburg. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen klopt Excelsior in extremis

sc Heerenveen herstelde zich in de thuiswedstrijd tegen Excelsior van de pijnlijke 0-3-nederlaag tegen De Graafschap van twee weken geleden. Door een treffer van invaller Pelle van Amersfoort in de 91e minuut werd het 1-0 in het Abe Lenstra Stadion.

De thuisploeg was in het eerste uur de betere ploeg, maar heel veel kansen leverde dat niet op. Een kopbal van Daniel Höegh op de lat was de beste mogelijkheid.

In het laatste half uur nam Excelsior het initiatief over en kreeg Heerenveen-keeper Warner Hahn het druk. De uitblinkende doelman redde knap op een schot van Mikael Anderson en een kopbal van Jurgen Mattheij, waardoor Van Amersfoort de matchwinner kon worden.

Heerenveen, dat voor het eerst dit seizoen de nul hield in een thuisduel, klimt ten koste van FC Groningen (dat met 1-0 verloor bij AZ) naar de negende plaats met 36 punten. Excelsior staat vijftiende met 26 punten.

Heerenveen viert de winnende treffer tegen Excelsior. (Foto: Pro Shots)

