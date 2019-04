Lionel Messi heeft FC Barcelona zaterdag naar de zesde competitiezege op rij geleid. De Spaanse koploper won de stadsderby tegen Espanyol met 2-0 door twee goals van de sterspeler. Juventus boekte zonder Cristiano Ronaldo een nipte overwinning op Empoli (1-0).

Espanyol hield in Camp Nou ondanks slechts 30 procent balbezit lang stand tegen FC Barcelona, maar in de 71e minuut ging het toch mis voor de ploeg van trainer Rubi.

Messi legde vanaf de rand van het strafschopgebied aan voor een vrije trap en de aanvoerder van Barcelona stiftte de bal richting de korte hoek. Víctor Sánchez probeerde de inzet vlak voor de lijn weg te koppen, maar de aanvoerder van Espanyol passeerde slechts zijn keeper Diego López.

De 31-jarige Messi, die vanwege een lichte blessure afgelopen dinsdag de oefenwedstrijd van Argentinië met Marokko oversloeg, maakte vlak voor tijd op aangeven van Malcom ook de 2-0.

De vedette van Barça maakte voor de derde wedstrijd op rij minimaal twee goals en staat nu op 31 treffers in La Liga. Het is de achtste keer dat Messi de grens van dertig competitiedoelpunten bereikt in een seizoen. Rivaal Cristiano Ronaldo lukte dit tot nu toe zeven keer.

Tweede keeper Jasper Cillessen ontbrak door een heupblessure in de selectie van Barcelona, dat met nog negen wedstrijden te gaan 69 punten heeft verzameld. Nummer twee Atlético Madrid, dat zaterdagavond op bezoek bij Deportivo Alavés met 0-4 won, heeft tien punten minder.

Lionel Messi viert een van zijn twee goals met de ruim 90.000 fans in Camp Nou. (Foto: ANP)

Kean weer belangrijk voor Juventus

In Italië had koploper Juventus thuis veel moeite met laagvlieger Empoli, maar de ploeg van Massimiliano Allegri won wel: 1-0.

Moise Kean was de matchwinner in Turijn. De pas negentienjarige spits, die drie weken geleden ook al belangrijk was met twee treffers en een assist tegen Udinese (4-1-zege), maakte in de 72e minuut de enige goal van de wedstrijd. Hij stond toen amper drie minuten in het veld.

Juventus stevent in sneltreinvaart af op de achtste landstitel op rij. De ploeg heeft met nog negen wedstrijden te gaan een voorsprong van achttien punten op Napoli, dat zondag op bezoek gaat bij AS Roma.

Ronaldo zat niet bij de selectie van de 'Oude Dame'. De vedette liep afgelopen maandag in het EK-kwalificatieduel van Portugal met Servië (1-1) een lichte spierblessure in zijn rechterbovenbeen op.

Juventus wil in aanloop naar de wedstrijden tegen Ajax in de kwartfinale van de Champions League geen risico nemen met de aanvaller. De heenwedstrijd is op woensdag 10 april in Amsterdam en zes dagen later is de return in Turijn.

Moise Kean besliste Juventus-Empoli. (Foto: ANP)

Anderlecht begint met verlies aan play-offs

Anderlecht is met een nederlaag begonnen aan de play-offs om het kampioenschap van België. De ploeg van coach Fred Rutten verloor met 3-0 bij KRC Genk. Anderlecht staat daardoor nu negen punten achter op de koploper.

Bij rust leidde Genk door een doelpunt van Joakim Maehel. Junya Ito maakte er na de hervatting 2-0 van. Door Joseph Paintsil werd het in de slotfase 3-0.

Na de reguliere competitie had Genk twaalf punten voorsprong op Anderlecht, maar dat verschil werd voorafgaand aan de play-offs gehalveerd. Standard Luik staat voorlopig tweede, op vijf punten van Genk.

