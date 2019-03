Borussia Dortmund begint volgende week zaterdag als koploper aan de topper bij Bayern München. De ploeg van trainer Lucien Favre won door twee late goals met 2-0 van VfL Wolfsburg, terwijl Bayern bij SC Freiburg na zes zeges op rij weer eens puntenverlies leed (1-1).

Borussia Dortmund kon in het eigen Signal Iduna Park lang geen gaatje vinden in de defensie van Wolfsburg, waar Wout Weghorst negentig minuten in de spits stond.

Niet voor het eerst dit seizoen was Paco Alcácer de reddende engel voor Dortmund. De Spanjaard schoot in de 91e minuut raak uit een vrije trap en tekende drie minuten later ook voor de 2-0. Met zestien treffers staat hij tweede op de topscorerslijst van de Bundesliga.

Borussia Dortmund heeft nu 63 punten met nog zeven wedstrijden te gaan. Bayern staat tweede met twee punten minder. De twee titelkandidaten spelen volgende week zaterdag tegen elkaar in München.

Bayern München-spits Robert Lewandowski maakte tegen SC Freiburg zijn 199e goal in de Bundesliga. (Foto: ProShots)

Freiburg kent droomstart tegen Bayern

Bayern kende in het Schwarzwald-Stadion een dramatische start tegen SC Freiburg. Nadat Manuel Neuer en David Alaba vlak voor de wedstrijd afvielen door een blessure, zette Lucas Höler de thuisploeg al in de derde minuut op voorsprong.

De spits kopte een fraaie voorzet van linksback Christian Günter in de verre hoek achter keeper Sven Ulreich, de vervanger van de met een kuitkwetsuur kampende Neuer.

Robert Lewandowski bracht Bayern halverwege de tweede helft op gelijke hoogte, zijn 199e goal in de Bundesliga. Daar had hij 283 duels voor nodig.

De Poolse spits, topscorer in Duitsland met negentien treffers, kreeg in de slotfase van de wedstrijd twee grote kansen op zijn tweehonderdste doelpunt in de Bundesliga, maar hij kon zijn ploeg geen zege bezorgen.

FSV Mainz verloor ondanks een assist van Jean-Paul Boëtius met 3-1 van Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

Assist Boëtius helpt Mainz niet

Werder Bremen won met 3-1 van FSV Mainz en nam de zesde plek over van Bayer Leverkusen. De ploeg van Peter Bosz verloor vrijdag met 4-1 van Hoffenheim.

Voormalig Vitesse-speler Milot Rashica opende binnen drie minuten de score namens Werder, waarbij Davy Klaassen de hele wedstrijd speelde. Tien minuten voor rust vergrootte Max Kruse de marge naar twee.

Aan het begin van de tweede helft maakte de Zweed Robin Quaison op aangeven van Jean-Paul Boëtius de aansluitingstreffer voor Mainz, maar Kruse besliste het duel na ruim een uur in het voordeel van Werder: 3-1.

Nummer vier Borussia Mönchengladbach verloor verrassend bij middenmoter Fortuna Düsseldorf, dat na een kwartier al met 3-0 leidde. De bezoekers kwamen in de rest van het duel niet verder dan een treffer van Denis Zakaria (3-1).

FC Nürnberg rekende in eigen huis zonder veel problemen af met FC Augsburg: 3-0. Jeffrey Gouweleeuw speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers.

