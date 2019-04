Koploper PSV hoopt naaste belager Ajax zondag de genadeklap uit te delen in de titelstrijd door de topper in de Johan Cruijff ArenA te winnen. Mochten de Eindhovenaren daarin slagen, dan is het pas de eerste keer in veertien jaar dat PSV in één Eredivisie-seizoen beide duels met Ajax wint.

De laatste keer dat PSV in de competitie zowel de thuis- als uitwedstrijd tegen Ajax winnend afsloot, was in het seizoen 2004/2005. De Brabanders zegevierden toen voor eigen publiek met 2-0 en waren in Amsterdam met liefst 0-4 te sterk voor Ajax.

PSV-trainer Mark van Bommel droeg dat seizoen de aanvoerdersband bij de Eindhovenaren en was in de ArenA verantwoordelijk voor drie van de vier treffers. Saillant detail: de laatste vier Eredivisie-seizoenen waarin PSV zowel thuis als uit van Ajax won, pakte het ook de landstitel (seizoenen 2004/2005, 2002/2003, 1999/2000 en 1996/1997).

In september vorig jaar zette PSV een eerste stap naar een dubbele zege op Ajax door de thuiswedstrijd overtuigend met 3-0 te winnen. Aanvallers Gastón Pereiro, Luuk de Jong en Hirving Lozano tekenden al in de eerste helft voor de treffers in het Philips Stadion.

Ajax verloor eerder dit seizoen ook al in competitieverband van Feyenoord (6-2) en evenaart bij een nederlaag zondag tegen PSV een zeldzame statistiek. De laatste keer dat de 33-voudig landskampioen in één seizoen drie keer verloor van een club uit de traditionele top drie, was in het seizoen 2005/2006.

Ajax sinds november 2017 ongeslagen in eigen huis

Een overwinning van PSV op bezoek bij Ajax is overigens alles behalve een vanzelfsprekendheid, want de laatste Eindhovense Eredivisie-zege in Amsterdam dateert van oktober 2015. De toenmalige ploeg van trainer Phillip Cocu won destijds met 1-2 door twee doelpunten van Pereiro.

Van de laatste tien onderlinge duels in de ArenA wist PSV er bovendien slechts twee te winnen. Daarbij komt dat Ajax de laatste tijd stabiel presteert in thuiswedstrijden, want de kwartfinalist in de Champions League bleef sinds de 1-2-nederlaag tegen FC Utrecht in november 2017 ongeslagen op eigen bodem (in de Eredivisie).

De topper tussen Ajax en PSV begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. De Eindhovenaren, die dit seizoen nog maar één competitiewedstrijd verloren, verdedigen met nog acht speelronden te gaan een voorsprong van vijf punten op de Amsterdammers.

De ontmoeting tussen Ajax en PSV van vorig seizoen in de ArenA eindigde in een 3-0-overwinning voor de thuisploeg door treffers van David Neres, Lasse Schöne en Donny van de Beek.

Laatste vijf edities Ajax-PSV 2017/2018: 3-0

2016/2017: 1-1

2015/2016: 1-2

2014/2015: 1-3

2013/2014: 1-0

