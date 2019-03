Huddersfield Town is zaterdag al gedegradeerd uit de Premier League. De ploeg van Terence Kongolo en Juninho Bacuna verloor mede door een doelpunt van Patrick van Aanholt met 2-0 van Crystal Palace.

Lange tijd mocht Huddersfield hopen op een positief resultaat, maar de hekkensluiter ging in de slotfase alsnog onderuit door een rake strafschop van Luka Milivojevic en een schuiver van Van Aanholt.

Huddersfield staat al maandenlang troosteloos onderaan. 'The Terriers' hebben na 32 speelrondes slechts veertien punten en kunnen in de resterende zes wedstrijden niet meer terechtkomen op de benodigde zeventiende plek van Burnley (33 punten).

Na Derby County (op 29 maart in het seizoen 2007/2008) is Huddersfield de tweede club in de geschiedenis van de Premier League die degradeert voor het begin van de maand april.

Huddersfield probeerde in januari nog wel het vege lijf te redden door de manager te vervangen (Jan Siewert in plaats van David Wagner), maar ook dat bracht de blauwwitte formatie geen soelaas.

Manchester City neemt koppositie over

Manchester City nam eerder op zaterdag zoals verwacht de koppositie over van Liverpool. De titelverdediger won kinderlijk eenvoudig met 0-2 van een matig spelend Fulham.

City stond al binnen een half uur op een 0-2-voorsprong door doelpunten van Bernardo Silva (afstandsschot) en Sergio Agüero (oog in oog met doelman).

City heeft één punt voorsprong op Liverpool. 'The Reds' hebben op dit moment evenveel wedstrijden gespeeld als de koploper, maar zij spelen zondag nog de lastige thuiswedstrijd tegen nummer drie Tottenham Hotspur.

Fulham moet net als Huddersfield vrezen voor degradatie. 'The Cottagers' hebben als nummer negentien liefst zestien punten achterstand op Burnley, dat verder uitliep dankzij een verrassende 2-0-zege op Wolverhampton Wanderers.

Manchester United stijgt naar vierde plaats

Manchester United steeg naar de belangrijke vierde plaats, die recht geeft op deelname an de groepsfase van de Champions League. 'The Red Devils' wonnen nipt met 2-1 van Watford.

United kende aanvankelijk weinig problemen door doelpunten van Marcus Rashford (oog in oog met doelman) en Anthony Martial (intikker), maar moest in blessuretijd nog even oppassen dankzij een treffer van Abdoulaye Doucouré (fraaie combinatie).

United heeft één punt voorsprong op nummer vijf Arsenal en vier punten op nummer zes Chelsea, maar die twee clubs komen in de komende dagen nog in actie tegen respectievelijk Newcastle United (thuis) en Cardiff City (uit).

Verder wonnen zaterdag ook Southampton (0-2 tegen Brighton & Hove Albion) en Leicester City (2-0 tegen AFC Bournemouth) en is West Ham United-Everton op dit moment nog bezig.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League