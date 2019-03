De KNVB heeft de overname van FC Den Bosch door de Georgiër Kakhi Jordania geblokkeerd. De licentiecommissie van de voetbalbond maakte zaterdag na lang beraad bekend geen toestemming te willen verlenen.

FC Den Bosch maakte eind juli 2018 wereldkundig dat de club uit de Keuken Kampioen Divisie in handen zou komen van Jordania. De zoon van de voormalige Vitesse-eigenaar Merab Jordania kocht 99,9 procent van de aandelen van de Brabantse club, die om af te rekenen met de financiële problemen al langer op zoek was naar een geldschieter.

Daarmee was de overname nog niet helemaal rond, want sinds de zomer van 2018 is het zo dat de licentiecommissie van de KNVB toestemming moet verlenen als iemand meer dan 25 procent zeggenschap wil krijgen over een club in het betaald voetbal.

De licentiecommissie stelde het besluit over Den Bosch vorige week voor de derde keer uit. In november had het orgaan van de KNVB al een extern accountantsbureau in de arm genomen om tot een beslissing te komen, die nu dus negatief uitpakt voor Den Bosch.

FC Den Bosch laat weten sterk te overwegen in beroep te gaan. Om die reden wil de licentiecommissie van de KNVB nog niet laten weten waarom er is besloten om de overname door Jordania te blokkeren.

FC Den Bosch verloor vrijdag met 1-0 van Twente. (Foto: Pro Shots)

FC Den Bosch boos over gang van zaken

De gang van zaken zorgt voor grote ontevredenheid bij Den Bosch. "We hebben er alles aan gedaan om de procesgang op een soepele en zorgvuldige wijze te laten verlopen. Gevraagde informatie is door de club en door Jordania steeds aangeleverd", zo staat er in een verklaring van de Brabantse club op de website.

"Al sinds december vorig jaar hebben we er bij de KNVB op aangedrongen dat het uitblijven van een beslissing grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Zakelijk gezien lijdt de club aanzienlijke schade doordat bedrijfsprocessen stilliggen."

FC Den Bosch kende een uitstekende eerste seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie en stond zelfs tijdelijk aan kop, maar in 2019 gaat het de ploeg van trainer Wil Boessen een stuk minder af. Den Bosch verloor vrijdag met 1-0 van koploper FC Twente en staat nu vijfde met 52 punten, twintig punten minder dan de Tukkers.

Den Bosch veroverde wel de eerste periodetitel en dat betekent dat de Brabanders sowieso verzekerd zijn van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De laatste keer dat Den Bosch op het hoogste niveau speelde, was in het seizoen 2004/2005.

