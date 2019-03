NEC-trainer Jack de Gier heeft vrijdagavond na de 1-2-nederlaag tegen Jong Ajax een pleidooi gehouden voor de intrede van de videoscheidsrechter in de Keuken Kampioen Divisie. De coach vindt dat de arbiters in de Eerste Divisie de hulp van de VAR beter kunnen gebruiken dan de scheidsrechters die in de Eredivisie fluiten.

De uitspraken van De Gier zijn voornamelijk gebaseerd op de omstreden rode kaart die Joey van den Berg in de 64e minuut van de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax kreeg. De aanvoerder van NEC raakte bij een sliding gewoon de bal, maar scheidsrechter Christian Mulder floot voor een overtreding en gaf de middenvelder zelfs rood nadat hij furieus reageerde.

"Bij dezen leg ik een verzoek bij de KNVB neer om de VAR naar de Keuken Kampioen Divisie te halen", zei De Gier vrijdagavond in gesprek met FOX Sports. "Zo kunnen we de scheidsrechters helpen bij het nemen van bepaalde beslissingen. Het niveau in de Eredivisie is gewoon beter, terwijl de VAR in de Eerste Divisie prima zijn werk kan doen."

Door de rode kaart van Van den Berg liepen de gemoederen hoog op bij de spelers en het thuispubliek in het Gofferstadion, waardoor scheidsrechter Mulder in de 84e minuut bij een 1-1-stand zelfs besloot de wedstrijd tijdelijk stil te leggen vanwege spreekkoren. Tot overmaat van ramp voor NEC maakte Lassina Traoré vlak voor tijd de winnende treffer voor Jong Ajax.

De spelers van Jong Ajax vieren de winnende treffer. (Foto: Pro Shots)

'Sommige scheidsrechters kunnen wedstrijd niet aanvoelen'

De Gier merkte na de wedstrijd in de kleedkamer dat zijn spelers furieus waren over de manier waarop NEC de wedstrijd verloor en kan daar ook wel begrip voor opbrengen. "Het was duidelijk geen overtreding van Van den Berg, maar zo'n moment is wel beslissend voor de wedstrijd", aldus de coach.

"Bij zoiets merk je dat sommige scheidsrechters niet kunnen aanvoelen wat er in het veld voor emoties zijn. Door andere foutjes van de arbiter liepen de emoties steeds hoger op. We waren er na die rode kaart op gebrand om een punt over de streep te trekken en misschien zelfs stiekem te winnen via de counter, maar helaas slaagden we daar niet in."

Van den Berg hoorde zaterdag dat hij drie duels schorsing krijgt voor zijn rode kaart Hoewel trainer De Gier geen begrip op kon brengen voor de beslissing van scheidsrechter Mulder, heeft NEC besloten niet in beroep te gaan.

Door de nederlaag bleef NEC op 42 punten steken, goed voor de teleurstellende veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax heeft vier punten meer en bezet de achtste plaats.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie