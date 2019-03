FC Twente heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie een moeizame overwinning geboekt op FC Den Bosch. De koploper was in Enschede te sterk voor de Brabanders. Nummer twee Sparta Rotterdam haalde met 1-5 uit bij Jong FC Utrecht.

Jari Oosterwijk maakte tien minuten na rust het enige doelpunt voor Twente tegen Den Bosch. De spits profiteerde optimaal van slecht uitverdedigen van de bezoekers.

Het is al de vijftiende competitiewedstrijd op rij dat de Tukkers ongeslagen blijven. Op 30 november leed de formatie van coach Marino Pusic zijn laatste nederlaag (2-5 tegen Jong Ajax). Daarna won de ploeg liefst veertien van zijn vijftien duels.

Twente gaat met 72 punten uit 31 wedstrijden dan ook stevig aan kop en komt steeds dichter bij de titel. De voorsprong op Sparta bedraagt elf punten.

Sparta Rotterdam viert de klinkende uitzege op Jong FC Utrecht met het meegereisde publiek. (Foto: Pro Shots)

Sparta en Go Ahead komen ook tot winst

Op Sportcomplex Zoudenbalch was Ragnar Ache tweemaal trefzeker namens Sparta tegen Jong Utrecht. De overige goals van de Rotterdammers kwamen op naam van Dirk Abels, Mohamed Rayhi (penalty) en Lars Veldwijk. Nick Venema redde in de slotfase de eer voor de hekkensluiter.

Ook nummer drie Go Ahead Eagles kwam tot winst. De Deventenaren wonnen met 1-3 bij FC Dordrecht dankzij twee doelpunten van Jaroslav Navrátil en een treffer van Thomas Verheijdt. Oussama Zamouri scoorde namens Dordrecht. Go Ahead heeft vier punten minder dan Sparta.

Jong PSV nam de vierde plaats over van Den Bosch dankzij een 2-1-thuiszege op RKC Waalwijk. Zakaria Abouhklal en Maxime Soulas vonden het net voor de Eindhovenaren en Darren Maatsen was trefzeker namens de bezoekers. Dylan Seys miste in de slotfase een penalty voor RKC.

Vreugde bij Jong Ajax na de winnende treffer tegen NEC. (Foto: Pro Shots)

Duel tussen NEC en Jong Ajax tijdelijk stilgelegd

De wedstrijd tussen NEC en Jong Ajax werd in de slotfase vanwege aanhoudende spreekkoren van het thuispubliek tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Christian Mulder. De Amsterdammers wonnen met 1-2 dankzij goals van Václav Cerny en Lassina Traoré. Bij NEC kreeg Joey van den Berg halverwege de tweede helft rood.

Roda JC blameerde zich op bezoek bij Helmond Sport. De Limburgers gingen met 4-0 onderuit bij de nummer negentien van de ranglijst, die pas zijn derde zege van het seizoen boekte. Arne Naudts kwam tweemaal tot scoren voor de Brabanders.

In de overige vier duels was TOP Oss met 1-0 te sterk voor Jong AZ, won Almere City FC met 0-1 bij SC Cambuur en eindigden MVV-FC Volendam en Telstar-FC Eindhoven beide in 1-1.

