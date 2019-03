Juventus-sterspeler Cristiano Ronaldo zal vanwege zijn bovenbeenblessure zaterdag niet meedoen in het competitieduel met Empoli. De Italiaanse koploper neemt geen risico met de Portugees in aanloop naar de Champions League-wedstrijden tegen Ajax.

"Het gaat prima met Cristiano, maar we moeten voorzichtig zijn", zei Juventus-trainer Massimiliano Allegri vrijdag op een persconferentie.

"We zitten in een belangrijke fase van zijn herstel. Hij zal pas terugkeren als hij weer fit is en er geen kans is dat hij een terugslag krijgt. Maandag zal hij opnieuw onderzocht worden."

De 34-jarige Ronaldo viel afgelopen maandag na een half uur geblesseerd uit in het EK-kwalificatieduel van Portugal met Servië (1-1).

Juventus meldde dinsdag in een korte verklaring dat het om een lichte spierblessure in zijn rechterbovenbeen gaat. De club wilde niet zeggen hoe lang het herstel zal duren.

Ronaldo maakt zich geen zorgen

Juventus speelt op woensdag 10 april in Amsterdam de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Ajax. Zes dagen later is de return in Turijn.

Ronaldo zei maandag zelf dat hij die duels gaat halen. "Ik ken mijn lichaam en over twee weken ben ik klaar om te spelen. Ik ben kalm en maak me geen zorgen over mijn blessure", stelde hij na het duel met Servië tegen Portugese media.

Juventus speelt nog drie wedstrijden voor de eerste confrontatie met Ajax. De 'Oude Dame' neemt het na de wedstrijd tegen Empoli van zaterdag op tegen Cagliari (dinsdag) en AC Milan (volgende week zaterdag). Volgens Italiaanse media zal Ronaldo al die drie duels overslaan.

