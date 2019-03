VVV-Venlo heeft vrijdag de contracten van zeven selectiespelers formeel opgezegd. De verbintenissen van onder anderen Ralf Seuntjens en de zwaar geblesseerde Jerold Promes worden vooralsnog niet verlengd.

Ook Johnatan Opoku, Moreno Rutten, Tristan Dekker, Delano van Crooij en Evren Korkmaz verkeren in onzekerheid over hun toekomst in Venlo, al is een langer verblijf niet uitgesloten.

"Met een groot aantal van deze jongens wordt momenteel gesproken over hun toekomst. De gesprekken lopen nog", zegt manager voetbal Stan Valckx op de website van de club.

De 29-jarige Seuntjens is bezig aan zijn vierde seizoen in Venlo en is onder trainer Maurice Steijn doorgaans verzekerd van een basisplaats. Ook Opoku en Rutten staan vaak aan de aftrap.

Promes komt door een gebroken knieschijf dit kalenderjaar niet meer in actie. (Foto: Pro Shots)

Promes krijgt kans om contract te verdienen

De 35-jarige Promes staat al sinds medio 2013 onder contract in Venlo. De verdediger is herstellende van een zware knieblessure. Hij liep in het duel met Heracles Almelo in februari een gebroken knieschijf op. Hij komt pas na de jaarwisseling weer in actie.

De stopper wordt in zijn herstel bijgestaan door de club en krijgt zodra hij fit is de kans om een nieuw contract te verdienen bij VVV. "Die kans willen we hem zeker bieden, zeker ook gezien zijn verdiensten voor de club in de afgelopen zes seizoenen", aldus Valckx.

VVV staat na 26 duels elfde in de Eredivisie. De Limburgers gaan zondag om 12.15 uur op bezoek bij hekkensluiter NAC Breda.

