Trainer Giovanni van Bronckhorst erkent dat de onrust die dit seizoen heerst bij Feyenoord zijn weerslag heeft op de stemming bij en de prestaties van zijn elftal.

"Je merkt de laatste maanden dat de negatieve sfeer, ook in het stadion, invloed heeft op het team", aldus Van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Feyenoord werd dit seizoen al in de voorrondes uitgeschakeld in Europa, verloor in de halve finales van de TOTO KNVB Beker en staat in de Eredivisie als nummer drie een straatlengte achter op koploper PSV en nummer twee Ajax.

Woensdag maakten de Rotterdammers bekend dat technisch directeur Martin van Geel na dit seizoen vertrekt uit De Kuip. De Brabander was zeker de afgelopen weken het belangrijkste mikpunt van kritiek voor de Feyenoord-aanhang. "De negativiteit richting mijn persoon was te groot om door te gaan", zei hij.

"Je merkt dat er negativiteit rond de club is, zeker de laatste maanden", stelt Van Bronckhorst, die zelf na dit seizoen ook vertrekt bij Feyenoord. "Het is voor mij niet iets nieuws, maar het is natuurlijk niet normaal. Voor mij is het wel helder dat je alleen maar goed kan presteren als het rustig is."

'Er zijn consequenties geweest na nederlaag'

Feyenoord verloor twee weken geleden in de vorige speelronde van de Eredivisie met 2-3 van Willem II, de tweede thuisnederlaag van het seizoen in de competitie en de zevende in totaal.

Van Bronckhorst noemde het optreden van zijn ploeg tegen Willem II "beneden peil" en hintte dat hij maatregelen zou gaan nemen. Vrijdag wilde hij niet veel zeggen over wat voor ingrepen hij gaat doen voor de uitwedstrijd van zondag tegen nummer zes FC Utrecht.

"Er zijn zeker consequenties geweest na het duel met Willem II. Dat hoeven niet per se mutaties te zijn op het veld, het kan ook iets in de voorbereiding op de wedstrijd zijn. Jullie zullen zondag zien wat de consequenties geweest zijn."

FC Utrecht tegen Feyenoord begint zondag 14.30 uur en staat onder leiding van Serdar Gözübüyük. Verdediger Jeremiah St. Juste en keeper Justin Bijlow zijn de enige afwezigen bij Feyenoord.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie