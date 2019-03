Ajax lijkt zondag over Hakim Ziyech te kunnen beschikken in de Eredivisie-topper tegen PSV. Volgens trainer Erik ten Hag is de aanvaller op tijd hersteld van een blessure.

"Ziyech heeft vandaag weer met de groep meegetraind", zei Ten Hag vrijdag op een persconferentie. "Het is even afwachten of hij een reactie krijgt, maar het ziet er positief uit."

De 26-jarige Ziyech miste vorige week de interlands van Marokko tegen Malawi en Argentinië door een kuitblessure. Bij de laatste wedstrijd van Ajax voor de interlandperiode - de 1-0-nederlaag tegen AZ - moest de rechtsbuiten al halverwege de eerste helft gewisseld worden.

Ajax, dat zondag alleen de langdurig geblesseerde Carel Eiting en Hassane Bandé mist, begint aan de Eredivisie-topper met vijf punten achterstand op koploper PSV. Na het duel van zondag zijn er nog maar zeven wedstrijden te spelen. "Als we zondag verliezen, dan wordt het een heel moeilijk verhaal", beseft Ten Hag.

Waar PSV zich alleen op de titelstrijd kan richten, is Ajax ook in de Champions League en de KNVB-beker actief. "We spelen nog op drie fronten, maar je moet wel iets verzilveren", zei Ten Hag. "Dat ligt aan onszelf, wij moeten goed zijn. Zondag moet het gebeuren."

'Duidelijk dat De Ligt heel belangrijk is'

Door de interlandperiode miste Ten Hag de afgelopen anderhalve week veel van zijn vaste basisspelers op de trainingen. "De meeste jongens zijn vol energie weer binnen gekomen", vertelde de trainer.

"Veel spelers hebben oefeninterlands gespeeld en konden wat rust krijgen. De bondscoaches hebben daarin goed met ons meegedacht."

Eerder dit seizoen verloor Ajax in Eindhoven kansloos met 3-0 van PSV. "Toen was Matthijs de Ligt niet beschikbaar, het is duidelijk dat hij heel belangrijk voor ons is", stipte de trainer aan.

Eerder dit seizoen verloor Ajax kansloos met 3-0 van PSV. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag bijt fel van zich af

Ten Hag beet fel van zich af toen een journalist vroeg hoe het kon dat hij in zijn trainerscarrière alle wedstrijden tegen PSV verloor. "Dan ben jij niet goed geïnformeerd, jongen. Je moet je beter inlezen. Ik heb een heel belangrijke wedstrijd van PSV gewonnen."

Daarmee doelde Ten Hag op een 1-3-zege met FC Utrecht in de kwartfinale van de KNVB-beker in 2016. In twee competitieduels met Ajax (beide keren 3-0) en vijf met FC Utrecht (0-2, 3-1, 1-2, 3-0 en 1-7) verloor Ten Hag steeds van de club uit Eindhoven.

De topper in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie