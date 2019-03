Lex Immers heeft vrijdag zijn toekomst verbonden aan ADO Den Haag. De 32-jarige Hagenaar heeft zijn aflopende contract met drie jaar verlengd en afgesproken dat hij na zijn spelerscarrière als jeugdtrainer actief blijft bij de club.

"ADO Den Haag is en blijft mijn club. Ik draag ons mooie shirt nog altijd met veel trots", zegt Immers, die nu tot medio 2022 vastligt, op de site van ADO.

De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van de club uit zijn geboorteplaats en debuteerde er in augustus 2007 in het eerste elftal. Vijf jaar later stapte hij over naar Feyenoord en na uitstapjes bij Cardiff City en Club Brugge keerde Immers in de zomer van 2017 terug bij ADO.

De rechtspoot miste dit seizoen nog geen duel van de huidige nummer veertien van de Eredivisie. In 26 wedstrijden was hij goed voor twee goals en één assist. In totaal staat hij op 225 duels voor ADO.

'Lex is voorbeeld voor medespelers'

"Lex is voor ons een zeer belangrijke speler, zowel op het veld als in de kleedkamer. Als speler combineert hij techniek, slimheid en strijd op een Haagse manier met elkaar", zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As.

"Hij is daarom in meerdere opzichten een voorbeeld voor zijn medespelers. Niet voor niets willen wij Lex ook na zijn actieve loopbaan graag behouden, als jeugdtrainer."

ADO Den Haag speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Vitesse. De aftrap in het Cars Jeans Stadion is om 18.30 uur.

