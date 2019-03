Gonzalo Higuaín zet na tien jaar een punt achter zijn loopbaan als international van Argentinië. De 31-jarige spits, die momenteel door Chelsea wordt gehuurd van Juventus, heeft aan bondscoach Lionel Scaloni laten weten niet meer beschikbaar te zijn.

Higuaín werd na het WK van vorig jaar, waar Argentinië in de achtste finales sneuvelde tegen Frankrijk, niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg. De aanvaller slaat de deur nu definitief dicht omdat hij klaar is met de "negatieve reacties" op zijn spel.

"Mijn tijdperk in de Argentijnse selectie is voorbij", laat een verbitterde Higuaín weten aan FOX Sports Argentina. "Ik zal de nationale ploeg voortaan van buitenaf bekijken. Ik weet zeker dat ik hiermee veel mensen blij maak."

"Ik denk dat mijn besluit om te stoppen bij Argentinië goed voor me is. Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn familie en zie dat ze eronder lijden als ik zo word bekritiseerd."

Higuaín scoorde niet op WK

Higuaín maakte in het shirt van 'La Albiceleste' 31 doelpunten in 75 interlands. De laatste maanden kwam hij echter niet voor in de plannen van bondscoach Scaloni, die na het teleurstellend verlopen WK Jorge Sampaoli opvolgde.

Op het WK in Rusland maakte Higuaín nog wel deel uit van de Argentijnse selectie. Alleen in de groepswedstrijd tegen Nigeria stond de aanvaller in de basis, maar net als tijdens zijn invalbeurten tegen Kroatië en IJsland kwam hij niet tot scoren.