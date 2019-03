Ajax heeft André Onana langer aan zich gebonden. Het contract van de keeper uit Kameroen is donderdag opengebroken en met één jaar verlengd tot medio 2022.

Onana kwam in 2015 over uit de jeugdopleiding van FC Barcelona en groeide na een periode bij Jong Ajax uit tot eerste doelman bij de Amsterdammers. Na het vertrek van Jasper Cillessen won hij de concurrentiestrijd van Tim Krul en Diederik Boer.

"Deze verlenging betekent dat ik minimaal nog een seizoen hier blijf", belooft de 22-jarige Onana op de website van Ajax. "Het was een moeilijke keuze. Maar ik ben een jonge keeper, ik moet spelen. Bij Ajax ben ik daar zeker van, bij buitenlandse topclubs is dat nog maar de vraag."

Onana verlengde in mei 2017 zijn contract bij Ajax, dat zou aflopen in de zomer van 2018, voor de eerste keer. Hij tekende toen bij tot medio 2021. Inmiddels heeft hij 126 officiële wedstrijden onder de lat gestaan in de hoofdmacht.

Door zijn goede prestaties staat Onana op de radar bij meerdere Europese topclubs. Onder meer FC Barcelona, Arsenal, Tottenham Hotspur en Olympique Marseille zouden al concrete belangstelling hebben getoond in de Afrikaanse doelman.

'Wil graag iets terug doen voor de club'

Een belangrijke drijfveer voor Onana om zijn contract te verlengen, is het feit dat hij dankbaar is voor de kans die hij heeft gekregen in Amsterdam. "Ajax heeft heel veel voor mij gedaan. Ik vind het ook belangrijk om iets terug te doen voor de club. Hopelijk gaan we samen veel prijzen pakken de komende tijd."

Onana maakte op 20 augustus 2016 zijn debuut in het eerste elftal in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Datzelfde seizoen bereikte hij met Ajax meteen de finale van de Europa League, waarin werd verloren van Manchester United.

Naast Onana staan bij Ajax doelmannen Bruno Varela, Kostas Lamprou, Benjamin van Leer (verhuurd aan NAC) en Dominik Kotarski onder contract. Donderdag werd bekend dat de Amsterdammers met FC Emmen in gesprek zijn over een eventuele transfer van de negentienjarige keeper Kjell Scherpen.