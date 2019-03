Bert van Marwijk denkt dat hij met de Verenigde Arabische Emiraten goede kans maakt om zich te plaatsen voor het WK van 2022. De ervaren trainer werd donderdag in Dubai gepresenteerd als bondscoach.

"De bond heeft me de opdracht gegeven om het land naar het WK te leiden en die ambitie is belangrijk voor me", vertelde Van Marwijk, die vorige week een contract tot en met het WK 2022 in Qatar tekende. "Ik heb als trainer graag een duidelijk doel waar ik met mijn spelers naar toe kan werken."

De VAE was pas eenmaal actief op een mondiale eindronde, in 1990 in Italië verloor het team alle drie de groepsduels. Het land heeft wel vaak meegedaan aan de Azië Cup en bij de laatste editie, in januari dit jaar, werd in de halve finales in eigen land verloren van Qatar.

"We hebben een generatie met getalenteerde spelers zoals Omar Abdel Rahman, Ali Mabkhout en Ahmad Khalil", somde Van Marwijk op. "Zij zijn nu op de toppen van hun kunnen en hebben misschien wel de laatste kans om een WK te halen."

Van Marwijk zit pas in september voor het eerst op de bank bij duels in de WK-kwalificatie. "Het is een voordeel dat ik nog vele maanden de tijd heb. Ik denk dat de kansen groot zijn vanwege de ruime voorbereiding."

"Ik wil een sterk team bouwen, dat aan mijn manier van spelen kan wennen. Ik ben blij dat ik die kans hier in de Emiraten krijg."

Van Marwijk weet niet of hij in VAE gaat wonen

Van Marwijk leidde in 2010 Oranje naar de WK-finale, waarin Spanje na verlenging met 1-0 te sterk was. Met Saoedi-Arabië plaatste hij zich voor het WK van 2018, maar nog voor het toernooi begon, moest hij vertrekken.

Volgens Van Marwijk eiste de Saoedische bond dat hij in het land zou gaan wonen, waarna hij met Australië alsnog naar het WK ging.

Op de persconferentie kreeg Van Marwijk donderdag de vraag of hij nu wel in de Verenigde Arabische Emiraten gaat wonen.

"Ik weet nog niet of ik een appartement ga huren of dat ik in een hotel ga verblijven", antwoordde Van Marwijk. "Ik ben al vaak in Dubai en Abu Dhabi geweest en het zijn geweldige plaatsen om te leven."

Van Marwijk gaf daarnaast aan dat hij beschikbaar blijft voor zijn schoonzoon Mark van Bommel als klankbord bij PSV. "Natuurlijk zal ik hem helpen als hij om advies vraagt, hij is familie. Maar ik werk niet in Eindhoven en heb daar geen contract."