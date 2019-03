Manchester United heeft Ole Gunnar Solskjaer donderdag een vaste aanstelling gegeven als manager. De Noor, die de laatste maanden op interim-basis zeer succesvol was bij de Engelse club, heeft een contract getekend tot medio 2022.

"Dit is de baan waar ik altijd van gedroomd heb en ik ben meer dan opgewonden dat ik nu de kans krijg om de club op lange termijn te gaan leiden", vertelt de 46-jarige Solskjaer bij de bekendmaking van het nieuws op de site van Manchester United.

Solskjaer kwam in december over van het Noorse Molde FK als opvolger van de ontslagen José Mourinho. Onder zijn leiding won United de eerste acht duels op rij en werd ten koste van Paris Saint-Germain de kwartfinale van de Champions League gehaald.

"Hopelijk kunnen we ons succes voortzetten, dat verdienen onze geweldige fans", zegt Solskjaer donderdag.

'Hij geeft jonge spelers kansen en begrijpt clubcultuur'

Mogelijk is de geringe ervaring als trainer een van de redenen geweest waarom de clubleiding van United relatief lang wachtte met de vaste aanstelling van Solskjaer, die van 1996 tot 2007 speler was van de 'Red Devils' en in 1999 de winnende goal maakte in de Champions League-finale tegen Bayern München.

Naast trainer van Molde was Solskjaer alleen de eindverantwoordelijke bij Cardiff City, waarmee hij in 2014 degradeerde uit de Premier League. Dat hij met United wel meteen goed presteert, is voor United aanleiding geweest hem langer te binden.

"Sinds Solskjaer als interim-trainer begonnen is, spreken de resultaten voor zich", zegt vicevoorzitter Ed Woodward. "Maar naast de prestaties heeft hij de wil om jonge spelers de kans te geven en begrijpt hij de cultuur van de club. Hierdoor is hij de juiste man om de club te leiden."

Een van de jongelingen die Solskjaer liet debuteren is de Nederlandse vleugelspeler Tahith Chong. De negentienjarige jeugdinternational speelde mee in het met 1-3 gewonnen Champions League-duel met PSG en mocht nog twee keer invallen.

Solskjaer na zijn winnende goal in de CL-finale van 1999. (Foto: Getty Images)

United stuit in CL op Barcelona

In de Premier League bezet United momenteel de vijfde plaats, terwijl alleen de beste vier clubs volgend jaar in de Champions League mogen uitkomen. Zaterdag speelt de ploeg van Solskjaer thuis tegen Watford.

Tegenstander van United in de kwartfinales van de Champions League is FC Barcelona. Op woensdag 10 april is de heenwedstrijd op Old Trafford en de return in Camp Nou staat zes dagen later op het programma.

Bekijk het programma en de stand van de Premier League