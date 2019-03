Portugal en Luxemburg hebben een klacht ingediend bij de UEFA over het meespelen van Júnior Moraes bij Oekraïne. Ze trekken de speelgerechtigdheid van de uit Brazilië afkomstige aanvaller in twijfel.

"Na een protest van de bonden van Luxemburg en Portugal is een disciplinaire procedure in gang gezet", meldt de UEFA woensdagavond in een korte verklaring.

Moraes debuteerde vorige week vrijdag als invaller in de uitwedstrijd tegen Portugal (0-0) en deed een kwartier mee. Drie dagen later speelde hij de volledige wedstrijd tegen Luxemburg (1-2-zege).

De 31-jarige Moraes, met 21 treffers dit seizoen topscorer van de Oekraïense competitie, kreeg kort voor de wedstrijd tegen Portugal een Oekraïens paspoort en werd direct opgeroepen door bondscoach Andriy Shevchenko.

De regels schrijven voor dat een speler in aanmerking komt voor een ander paspoort als hij minimaal vijf jaar aaneengesloten in een ander land heeft gewoond. Moraes speelt sinds 2012 in Oekraïne, maar werd in 2017 korte tijd verhuurd aan het Chinese Tianjin Quanjian, waarvoor hij slechts drie wedstrijden speelde.

Oekraïne (vier punten), Luxemburg (3) en Portugal (2) staan na twee duels bovenin groep B van de EK-kwalificatie, waarvan ook Servië (één punt) en Litouwen (0) deel van uitmaken. Die landen speelden pas één wedstrijd.

