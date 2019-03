Ajax hoopt zich voor volgend seizoen te versterken met twee tieners uit de Eredivisie. De Amsterdammers zijn in gesprek met FC Emmen over de negentienjarige doelman Kjell Scherpen en met sc Heerenveen over verdediger Kik Pierie (18).

Dat bevestigt zaakwaarnemer Edwin Olde Riekerink van SoccerVision donderdag in De Telegraaf. Het bedrijf behartigt de belangen van zowel Scherpen als Pierie.

"Ajax heeft contact opgenomen met Emmen, dat is alles wat ik er op dit moment over kan zeggen. Met Heerenveen is Ajax in gesprek", aldus Olde Riekerink.

De 2,02 meter lange Scherpen is bezig aan zijn eerste seizoen in de Eredivisie. Na 26 duels heeft de ploeg uit Drenthe zestig tegentreffers, alleen NAC Breda (62) en Fortuna Sittard (61) incasseerden meer doelpunten.

De in Emmen geboren Scherpen heeft nog een contract tot medio 2020. Zijn eventuele komst naar Amsterdam lijkt voor Ajax vooral een investering in de toekomst, want met André Onana, Bruno Varela, Kostas Lamprou en Benjamin van Leer (verhuurd aan NAC) heeft de club al vier ervaren doelmannen onder contract.

Kik Pierie scoorde dit seizoen voor Heerenveen tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA (4-4). (Foto: Pro Shots)

Ook contract Pierie loopt tot medio 2020

Pierie is bezig aan zijn tweede seizoen als basisspeler in Heerenveen en ook zijn contract loopt in de zomer van 2020 af. De in de Verenigde Staten geboren jeugdinternational van Oranje speelde 56 duels op het hoogste niveau en kwam twee keer tot scoren.

Eerder deze week werd al bekend dat Ajax op het punt staat om de Roemeen Razvan Marin voor 12 miljoen euro over te nemen van Standard Luik. De middenvelder moet de opvolger van de naar FC Barcelona vertrekkende Frenkie de Jong worden.

De interesse in Scherpen en Pierie toont aan dat Ajax zich ook op de Nederlandse markt blijft richten. "Ik vind het belangrijk dat we eerst in Nederland kijken", aldus directeur voetbalzaken Marc Overmars in De Telegraaf.

"Al is het voor spelers niet altijd gemakkelijk om van de Nederlandse subtop de stap te maken naar meedoen op Europees niveau. Maar we kijken zeker binnen Nederland.”

Ajax speelt zondag om 16.45 uur in Amsterdam de Eredivisie-topper tegen koploper PSV. Woensdag gaat de ploeg van trainer Erik ten Hag op bezoek bij het Emmen van Scherpen.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie