Lieke Martens heeft FC Barcelona aan een plek in de halve finales van de Champions League geholpen. De Oranje-international maakte het enige doelpunt in de met 0-1 gewonnen return tegen het Noorse LKS Kvinner.

Barcelona had de heenwedstrijd tegen Kvinner vorige week al met 3-0 gewonnen en was dus al zo goed als zeker van een plek bij de laatste vier.

In het Arasen Stadion in Lilleström zorgde de 26-jarige Martens al in de zevende minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Ze speelde een klein uur mee bij de Catalaanse formatie.

In de halve finales nemen Martens en Barcelona het op tegen Bayern München. De heenwedstrijd is op 20 of 21 april en de return volgt op 27 of 28 april.

Vreugde bij Bayern München na de 2-0 tegen Slavia Praag. (Foto: ANP)

Roord scoort bij ruime overwinning Bayern

Jill Roord en Lineth Beerensteyn waren met Bayern te sterk voor Slavia Praag. Nadat de eerste wedstrijd in Tsjechië vorige week in 1-1 eindigde, haalde de Duitse ploeg in de return voor eigen publiek met 5-1 uit.

Roord zette zeven minuten voor tijd de eindstand op het scorebord. De Oranje-international viel tien minuten eerder in. Beerensteyn speelde het laatste half uur mee bij de thuisploeg.

Mandy Islacker vond twee keer het net voor Bayern en de overige treffers van de thuisploeg werden gemaakt door Fridolina Rolfo en Melanie Leupolz.

Olympique Lyon viert de overwinning op Wolfsburg. (Foto: ANP)

Van de Sanden met Lyon ook naar laatste vier

Shanice van de Sanden plaatste zich met Olympique Lyon ook voor de halve finales. De titelverdediger was met 2-4 te sterk voor VfL Wolfsburg, nadat de thuiswedstrijd vorige week al met 2-1 werd gewonnen.

Eugenie Le Sommer was tweemaal trefzeker namens Lyon, waarbij Van de Sanden in de slotfase inviel. De andere twee doelpunten van de bezoekers kwamen op naam van Dzsenifer Marozsán en Wendie Renard (penalty). Pernille Harder tekende voor beide goals van Wolfsburg.

Bij de laatste vier treffen Van de Sanden en Lyon Chelsea. De Londenaren verloren de return tegen Paris Saint-Germain weliswaar met 2-1, maar hadden de heenwedstrijd met 2-0 gewonnen. Francesca Kirby maakte pas in blessuretijd het doelpunt van Chelsea.

De finale van de Champions League voor vrouwen wordt op 18 mei in Boedapest gespeeld.