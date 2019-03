Giovanni van Bronckhorst is enigszins verrast door het vertrek van Martin van Geel als technisch directeur van Feyenoord. De trainer van de Rotterdamse ploeg heeft wel begrip voor het besluit van de Brabander.

"Toen Martin het ons vertelde, was ik wel verrast", laat Van Bronckhorst weten bij Feyenoord TV. "Ik heb natuurlijk wel meegekregen hoe het de laatste maanden gaat rond Martin."

"Maar ik kan zijn beweegredenen wel volgen, want Martin is natuurlijk net als ik verantwoordelijk voor de technische zaken", vervolgt hij. "Het is de afgelopen weken niet prettig geweest voor hem."

Feyenoord maakte woensdag bekend dat Van Geel na dit seizoen vertrekt uit De Kuip. Hij is sinds het seizoen 2011/2012 werkzaam in Rotterdam en hielp de club in 2017 aan de eerste landstitel sinds 1999.

Sindsdien is Feyenoord minder succesvol. De vijftienvoudig landskampioen eindigde vorig seizoen als vierde in de Eredivisie en staat momenteel derde, met een straatlengte achterstand op koploper PSV en nummer twee Ajax.

Martin van Geel tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Marbella. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb vaak met hem over woede van supporters gesproken'

Vanaf de winterstop richt de woede van een groep Feyenoord-fans zich vooral op Van Geel. Supporters roepen tijdens wedstrijden om het vertrek van de directeur, zetten begin deze maand verhuisdozen neer bij De Kuip en hingen een spandoek op om de technisch directeur richting de uitgang te dirigeren.

"Ik heb daar vaak met hem over gesproken. We praatten wekelijks met elkaar over onder andere het elftal en de club. Dan gaat het ook weleens over dit soort dingen", vertelt Van Bronckhorst, die de samenwerking met Van Geel "altijd prettig" heeft gevonden.

"We zijn heel open geweest naar elkaar en hebben met elkaar hard gewerkt om de club weer naar successen te leiden. Dat is ons gelukt, en daar heeft Martin ook een aandeel in gehad."

Van Bronckhorst vertrekt na dit seizoen zelf ook bij Feyenoord. Hij wordt komende zomer opgevolgd door Jaap Stam, die overkomt van PEC Zwolle.

