ADO Den Haag wil verder met Lex Immers, Sheraldo Becker, Mike Havekotte en John Goossens. De club heeft het kwartet een aanbieding gedaan om hun aflopende contracten te verlengen. Aanvallers Brandley Kuwas en Kristoffer Peterson mogen bij Heracles Almelo blijven.

ADO is tevreden over de prestaties van middenvelders Immers (32) en Goossens (30), aanvaller Becker (24) en doelman Havekotte (23).

"Wij willen deze spelers graag belonen met een nieuw contract", zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As woensdag op de site van de Hagenaars. "Ze hebben alle vier een voorstel voor een meerjarige overeenkomst in beraad."

Immers is sinds medio 2017 bezig aan zijn tweede periode bij ADO. De geboren Hagenaar doorliep de jeugdopleiding van de club en kwam eerder tussen 2007 en 2012 in actie voor het eerste elftal. Dit seizoen staat hij op twee goals en één assist in 26 competitieduels.

Becker speelt sinds medio 2016 voor ADO. De snelle buitenspeler is dit seizoen met zeven assists in de Eredivisie belangrijk als aangever. Hij scoorde drie keer.

Optie in contract Hooi gelicht

Elson Hooi had ook een aflopend contract, maar er is een eenzijdige optie in de verbintenis van de vleugelspeler gelicht, waardoor hij tot medio 2020 vastligt. "Dit was voor ons een eenvoudige keuze", aldus Van As. "We zijn tevreden over Elson en hebben hem er graag bij."

De contracten van Erik Falkenburg, Melvyn Lorenzen en Trevor David zijn formeel opgezegd door ADO. Van As: "We zullen in een later stadium nog kijken of er een gezamenlijke toekomst is."

De huidige nummer veertien van de Eredivisie weet nog niet of Ricardo Kishna ook volgend seizoen bij ADO speelt. De aanvaller, die nog steeds aan het herstellen is van een zware blessure, wordt dit seizoen gehuurd van Lazio. "Of er eventueel een langer verblijf in zit, hangt af van meerdere partijen", stelt Van As.

Wout Droste vertrekt bij Heracles

Nederlandse clubs moeten aflopende contracten van spelers van wie ze mogelijk afscheid willen nemen voor 1 april opzeggen. Anders wordt de verbintenis stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden automatisch verlengd.

Bij Heracles Almelo is het contract van Wout Droste woensdag formeel opgezegd. De 29-jarige verdediger vertrekt na vier seizoenen en 75 wedstrijden.

Heracles heeft Kuwas en Peterson geïnformeerd dat de optie in hun contract is gelicht, waardoor ze nu een verbintenis tot medio 2020 hebben. De 26-jarige Kuwas (zes goals en negen assists) en de twee jaar jongere Peterson (elf goals en drie assists) zijn dit seizoen de meest productieve spelers van de Almeloërs in de Eredivisie.

Tim Breukers mag ook blijven bij Heracles, terwijl de club nog in gesprek is met Lerin Duarte. De verbintenissen van Tim van de Berg, Zeki Erkilinc, Jeff Hardeveld en Sebastian Jakubiak zijn opgezegd.

