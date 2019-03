Martin van Geel erkent woensdag dat zijn aangekondigde afscheid als technisch directeur van Feyenoord in ieder geval deels te maken heeft met het feit dat hij het dit seizoen geregeld moet ontgelden bij de aanhang van de Rotterdammers.

"Natuurlijk is het spijtig dat mijn tijd bij Feyenoord straks eindigt, want met de directe collega's had ik nog jaren door kunnen werken, maar het lot van een technisch directeur is dat successen uit het verleden en waar je als club vandaan komt door een deel van de buitenwacht snel zijn vergeten als het een periode minder draait", zegt Van Geel op de site van zijn club.

"Dat is jammer, maar zo werkt het nu eenmaal. De vele negatieve aandacht die er nu voor mij is, is niet goed voor Feyenoord. Vandaar dat ik ruimte maak."

De Rotterdammers maakten woensdag bekend dat Van Geel per 1 juli vertrekt uit De Kuip. De 58-jarige Brabander is sinds het seizoen 2011/2012 in dienst van Feyenoord en hielp de club in 2017 aan de eerste landstitel sinds 1999.

Feyenoord is sindsdien echter minder succesvol. De vijftienvoudig kampioen eindigde vorig seizoen als vierde in de Eredivisie en staat momenteel derde op een straatlengte achterstand van koploper PSV en nummer twee Ajax.

Trainer Giovanni van Bronckhorst (links) vertrekt net als Martin van Geel na dit seizoen bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Woede fans richt zich op Van Geel

Zeker sinds de winterstop richt de woede van een groep Feyenoord-fans zich vooral op Van Geel. Supporters roepen tijdens wedstrijden om het vertrek van de directeur en begin deze maand werden bij De Kuip verhuisdozen neergezet en een spandoek opgehangen om Van Geel richting de uitgang te dirigeren.

"Dat zijn geen leuke dingen en dat doet ook wel iets met je, maar ik ben een topsporter en zal de handdoek nooit in de ring gooien", zei Van Geel anderhalve week geleden bij het programma De Tafel van Kees op FOX Sports.

De technisch directeur stelt woensdag dat hij nog steeds "strijdbaar" is. "Maar het besef is steeds meer gekomen dat het beter is om per 1 juli te stoppen, met name voor Feyenoord."

"Ondanks dat ik het nog steeds geweldig naar mijn zin heb bij deze fantastische club, is het beter om te gaan. Zodat er nieuw elan, nieuwe frisheid kan ontstaan bij Feyenoord. Ik vind dat dat de laatste weken steeds meer onder druk kwam te staan. Er kwam steeds meer de vraag hoe het met mij ging. Heel goed bedoeld, maar dat leidt af. De energie moet naar de club gaan."

Martin van Geel met algemeen directeur Jan de Jong (rechts). Foto: Pro Shots)

'Welzijn van individu in ogenschouw nemen'

Algemeen directeur Jan de Jong benadrukt dat Feyenoord onder leiding van Van Geel vijf prijzen heeft gewonnen (één keer de landstitel, twee keer de TOTO KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal).

"Echter, op een gegeven moment moet je ook het welzijn van het individu in ogenschouw durven nemen en dien je ook daarvoor met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk is dat toch het allerbelangrijkste", stelt De Jong.

"De tijd zal het leren, maar het zou heel mooi zijn als de huidige criticasters van Martin over een aantal jaren nog eens terug durven te kijken en dan alsnog vaststellen dat hij onder vaak heel moeilijke omstandigheden een heuse topprestatie heeft geleverd."

