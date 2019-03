Technisch directeur Martin van Geel vertrekt aan het einde van het seizoen bij Feyenoord, zo heeft de Rotterdamse club woensdag bekendgemaakt.

De 58-jarige Van Geel stond al enige tijd onder druk vanwege het teleurstellende seizoen dat Feyenoord doormaakt. Na overleg tussen hem en de overige directieleden is geconcludeerd dat het "beter voor hemzelf en voor Feyenoord is dat de wegen na dit seizoen scheiden".

Van Geel was sinds de zomer van 2011 werkzaam als technisch directeur bij Feyenoord, een functie die hij eerder bekleedde bij Willem II, AZ, Ajax en Roda JC. De geboren Brabander beleefde in het seizoen 2016/2017 zijn hoogtepunt bij Feyenoord, dat toen voor het eerst sinds 1999 de titel veroverde.

Dit seizoen is er vooral veel kritiek op Van Geel vanwege de teleurstellende prestaties. Feyenoord plaatste zich niet voor de groepsfase van de Europa League, doet al een tijdje niet meer mee in de titelstrijd in de Eredivisie en werd door Ajax uitgeschakeld in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

'Dit is het lot van een technisch directeur'

Vooral na de winterstop is Van Geel - de langstzittende technisch directeur ooit van Feyenoord - het doelwit van een groep Feyenoord-fans. Enkele weken geleden werden bij De Kuip verhuisdozen neergezet en een spandoek opgehangen om Van Geel richting de uitgang te dirigeren.

"De vele negatieve aandacht die er nu voor mij is, is niet goed voor Feyenoord", zegt Van Geel over zijn vertrek. "Het lot van een technisch directeur is dat successen uit het verleden door een deel van de buitenwacht snel zijn vergeten als het een periode minder draait. Dat is jammer, maar zo werkt het nu eenmaal."

Algemeen directeur Jan de Jong, die Van Geel in de afgelopen maanden ondanks de vele kritiek bleef steunen, vindt het vertrek van zijn collega betreurenswaardig. "Het zou heel mooi zijn als de huidige criticasters van Martin over een aantal jaren nog eens terug durven te kijken en dan alsnog vaststellen dat hij onder vaak heel moeilijke omstandigheden een heuse topprestatie heeft geleverd."

Ook Van Bronckhorst na dit seizoen weg

Eerder dit jaar werd al bekend dat Van Bronckhorst bezig is aan zijn laatste jaar als trainer van Feyenoord. De 106-voudig international van Oranje was na vier seizoenen toe aan een nieuwe uitdaging en wordt opgevolgd door Jaap Stam.

Het is nog niet bekend wie Van Geel na dit seizoen op gaat volgen. "We zijn blij dat Martin nog enkele maanden op zijn post blijft", zegt De Jong. "We nemen de tijd om voor de toekomst de juiste besluiten te nemen en hoeven nu dus niet te vrezen dat ondertussen allerlei zaken op technisch gebied blijven liggen."

Feyenoord bezet op dit moment de derde plek in de Eredivisie met 47 punten. De Rotterdammers vervolgen de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.