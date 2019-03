David Neres kijkt met een goed gevoel terug op zijn debuut voor het Braziliaanse elftal. De aanvaller van Ajax speelde dinsdagavond een half uur mee in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Tsjechië (1-3).

"Ik was een beetje nerveus in het begin en liet me daardoor niet echt zien. Gelukkig kwam ik daarna wat meer los", blikte Neres op de site van de Braziliaanse voetbalbond terug op zijn eerste minuten voor de 'Goddelijke Kanaries'.

Neres begon op de bank in Praag, maar maakte na 63 minuten alsnog zijn opwachting als vervanger van Richarlison. De Ajacied drukte direct zijn stempel door zeven minuten voor tijd de assist te geven bij de 1-2 van Gabriel Jesus, die later de marge zelfs nog naar twee vergrootte.

"Ik stond oog in oog met de doelman, maar ik zag dat Gabriel helemaal vrij stond aan de rechterkant", aldus de 22-jarige Neres. "Gelukkig slaagde ik erin de bal bij hem te krijgen. Al met al kan ik denk ik terugkijken op een mooi debuut."

Neres tekende voor een assist in zijn debuutwedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Neres treedt in voetsporen Alves

Neres was pas de eerste Eredivisie-speler in twaalf jaar tijd die in actie kwam voor het Braziliaanse elftal. Afonso Alves, destijds speler van sc Heerenveen, ging de voormalige speler van São Paulo in 2007 voor.

Het was voor Neres de eerste keer dat hij werd opgeroepen voor Brazilië. De ploeg van bondscoach Tite speelde zaterdag in het stadion van FC Porto al een interland tegen Panama (1-1), maar toen kwam Neres niet in actie.

De vleugelspeler heeft zijn uitverkiezing bij Brazilië te danken aan zijn overwegend sterke seizoen bij Ajax. Neres speelde al veertig officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij acht keer scoorde en dertien assists gaf.