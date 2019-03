Fabio Quagliarella is bijzonder trots dat hij zich vanaf dinsdagavond de oudste doelpuntenmaker aller tijden mag noemen van Italië. De 36-jarige aanvaller kwam twee keer tot scoren in het EK-kwalificatieduel met Liechtenstein (6-0).

Quagliarella tekende in de 35e minuut voor de 3-0 door een strafschop te benutten en sloeg in blessuretijd van de eerste helft wederom toe vanaf 11 meter. Daardoor is hij met zijn 36 jaar en 54 dagen de oudste doelpuntenmaker ooit voor Italië.

"Het is mede door mijn twee doelpunten een prachtige avond geworden", zei een dolblije Quagliarella na de wedstrijd in Parma tegen Italiaanse media. "Ik wil vooral mijn teamgenoten bedanken, want ze wilden me dolgraag helpen om te scoren."

"Dat ik een staande ovatie kreeg van de fans was net zo bijzonder en zal ik voor altijd bij me dragen. Ik heb al zó lang niet voor dit elftal gespeeld; dan geeft het een heel fijn gevoel dat ik direct een bijdrage kon leveren."

Quagliarella was jarenlang uit beeld bij het Italiaanse elftal, maar kreeg dankzij zijn ijzersterke seizoen - de spits van Sampdoria scoorde tot dusver liefst 21 keer in 27 competitieduels en is daarmee topscorer in de Serie A - toch weer een uitnodiging van bondscoach Roberto Mancini.

Quagliarella scoorde twee keer voor Italië. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben 36 jaar, maar zo voel ik me niet'

Afgelopen zondag tegen Finland (2-0-zege) speelde Quagliarella zijn eerste interland sinds eind 2010 en tegen Liechtenstein mocht hij zelfs in de basis beginnen. Dat hij dinsdag twee keer mocht aanleggen van 11 meter vond de routinier zelf ook verrassend, want hij behoort niet tot de vaste penaltynemers van Italië.

"Ik wil Jorginho en Leonardo Bonucci graag bedanken voor het feit dat ze mij de strafschoppen lieten nemen, terwijl zij juist de aangewezen personen zijn om dat te doen. Na de eerste penalty dacht ik dat een van hen de bal op te stip zou leggen, maar ze zeiden dat het mijn avond was en dat ik ervan moest genieten."

Hoewel Quagliarella in de herfst van zijn carrière zit, hoopt hij in de toekomst opnieuw opgeroepen te worden voor Italië. "Ik ben 36 jaar oud, maar zo voel ik me niet. Ik voel me gelukkig, ben fysiek in goede staat en blijf bij Sampdoria het uiterste uit mezelf halen."

Quagliarella, die in zijn loopbaan voor onder meer Napoli en Juventus speelde en nog tot medio 2020 vastligt bij Sampdoria, heeft nu 28 interlands achter zijn naam staan voor Italië. Daarin was hij goed voor acht doelpunten.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de EK-kwalificatie