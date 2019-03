Italië heeft mede dankzij Fabio Quagliarella ook de tweede EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. Het werd 6-0 tegen Liechtenstein. Denemarken knokte zich uit geslagen positie knap terug en pakte na een 3-0-achterstand alsnog een punt bij Zwitserland: 3-3.

Italië gaat door de overwinning alleen aan kop in groep J. Quagliarella vestigde een record tegen Liechtenstein. De spits van Sampdoria kwam twee keer tot scoren en is met zijn 36 jaar en 54 dagen de oudste doelpuntenmaker ooit voor Italië.

Quagliarella zorgde in de eerste helft voor de 3-0 en de 4-0. Beide keren schoot hij raak uit een strafschop. De score werd al vroeg geopend door Stefano Sensi, waarna Marco Verratti er 2-0 van maakte. Nadat Quagliarella twee keer had gescoord, voerden Moise Kean en Leonardo Pavoletti de score nog wat op.

Bosnië en Herzegovina en Griekenland speelden met 2-2 gelijk en hebben allebei vier punten. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf rood aan de Bosnische sterspeler Miralem Pjanic.

Lasse Schöne was met Denemarken goed voor de mooiste comeback van de dag. (Foto: Pro Shots)

Denen pakken punt in blessuretijd

Het duel in groep D met Zwitserland was voor Denemarken de eerste EK-kwalificatiewedstrijd. Met Lasse Schöne (Ajax) en Nicolai Jørgensen (Feyenoord) in de basis leken de Denen na een 3-0-achterstand kansloos voor een goed resultaat.

Zes minuten voor tijd bracht oud-PSV'er Mathias Jørgensen de spanning terug met de 3-1, waarna Christian Gytkjaer er zelfs 3-2 van maakte. In de derde minuut van de blessuretijd maakte Henrik Dalsgaard de comeback helemaal compleet door de 3-3 binnen te koppen.

De trotse koploper in groep D is Ierland, dat ook het tweede duel won. Conor Hourihane bezorgde het land een nipte zege op Georgië: 1-0.

Noorwegen leek alles te verspelen, maar pakte alsnog een punt tegen Zweden. (Foto: Pro Shots)

Zweden geeft zege alsnog uit handen

In groep F heeft Spanje met zes punten uit twee wedstrijden de leiding. Álvaro Morata was twee keer trefzeker in en tegen Malta (0-2).

Zweden leek na een knappe comeback tegen Noorwegen als nummer twee op gelijke hoogte te komen maar zag het buurland alsnog een punt pakken (3-3) en staat na twee duels dus op vier punten.

De Noren gaven aanvankelijk nog een 2-0-voorsprong - doelpunten van AZ-spits Björn Johnsen en Joshua King - uit handen. Zweden, met Willem II-aanvaller Alexander Isak als invaller, kwam na rust via Viktor Claesson op 2-1.

Robin Quaison schoot vlak voor tijd de gelijkmaker binnen, waarna de spits van Mainz ook nog eens de 2-3 voor zijn rekening nam. Ola Kamara bepaalde de eindstand in de 97e minuut echter op 3-3 namens Noorwegen.

Roemenië pakte in de groep de eerste zege door met 4-1 van Faeröer te winnen. Claudiu Keserü maakte er twee voor de Roemenen, waarbij de beoogde Ajax-aanwinst Razvan Marin het hele duel speelde.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de EK-kwalificatie