David Neres heeft zijn debuut voor Brazilië dinsdag mogen vieren met een assist en een zege. Met de Ajacied als invaller werd Tsjechië met 1-3 geklopt. Marokko verloor de spijkerharde oefeninterland tegen Argentinië nipt: 0-1.

Neres werd in Praag de eerste Eredivisie-speler in het Braziliaanse elftal in twaalf jaar tijd. De laatste was Afonso Alves, die in 2007 als speler van sc Heerenveen zijn opwachting bij de 'Goddelijke Kanaries' mocht maken.

De vleugelspeler van Ajax kwam met nog een half uur te gaan in het veld voor Richarlison. De stand was op dat moment in evenwicht, na doelpunten van David Pavelka en Roberto Firmino.

In de slotfase besliste Gabriel Jesus het duel in het voordeel van Brazilië. De spits van Manchester City, net als Neres invaller, maakte in de 84e minuut op aangeven van Neres de 1-2 en was zes minuten later nogmaals trefzeker: 1-3.

Mazraoui had een basisplaats bij Marokko. (Foto: Pro Shots)

Marokko met Mazraoui ten onder

Marokko trad in het bijzonder winderige Tanger aan met onder anderen Noussair Mazraoui (Ajax), voormalig Eredivisie-spelers Karim El Ahmadi (ex-FC Twente en Feyenoord) en Manuel Da Costa (ex-PSV) en de in Nederland geboren Mbark Boussoufa. Ajacied Hakim Ziyech kreeg vanwege een kuitblessure vrijaf.

Met name het thuisland liet zich niet onbetuigd. Argentinië, zonder de geblesseerde Lionel Messi en met Ajacied Nicolás Tagliafico het hele duel op de bank, werd van meet af aan hard aangepakt, wat tot veel irritatie leidde bij de Zuid-Amerikanen.

Van goed voetbal was mede door de weersomstandigheden amper sprake, waardoor er weinig kansen te noteren vielen. Het enige doelpunt viel vlak tijd. Invaller Ángel Correa passeerde doelman Yassine Bounou met een schot in de verre hoek.

Argentinië kon de zege goed gebruiken om weer wat vertrouwen op te doen. Vorige week ging de ploeg, toen nog met Messi, met 3-1 ten onder tegen Venezuela.