Oranje onder 19 heeft zich dinsdag niet weten te plaatsen voor het EK van komende zomer. De formatie van bondscoach Maarten Stekelenburg verloor in de slotfase van Spanje: 0-1.

Oranje onder 19 had aan een punt voldoende om zich te plaatsen voor het toernooi in Armenië. Vlak voor tijd zorgde Alejandro Marqués voor het enige doelpunt, waardoor niet Oranje maar Spanje actief is op het toernooi.

Stekelenburg had de beschikking over een relatief ervaren selectie. Zo stonden met onder anderen FC Emmen-doelman Kjell Scherpen, Sepp van den Berg (PEC Zwolle), Orkun Kökçü (Feyenoord) en Mohammed Ihattaren (PSV) aardig wat spelers met Eredivisie-duels in de benen aan de aftrap.

Vorig jaar wist Oranje onder 19 zich ook al niet te plaatsen voor het EK. Twee jaar geleden bereikten de Nederlandse beloften in Georgië nog de halve eindstrijd. Daarin was Portugal te sterk.

Oranje onder 17 mag komende zomer in Ierland wel meedoen aan het EK. De titelverdediger won ook de laatste groepswedstrijd, nu met 5-2 van Tsjechië. Ook de eerdere twee groepsduels resulteerden in een overwinning voor de ploeg van coach Peter van de Veen.