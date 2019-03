Sc Heerenveen heeft de contracten van Stijn Schaars en Pelle van Amersfoort formeel opgezegd. De kans is daardoor groot dat zij na dit seizoen vertrekken uit Friesland.

Het vertrek van het tweetal is nog niet definitief, aangezien de clubleiding nog in gesprek wil met de spelers, meldt Heerenveen dinsdag.

Schaars brak in april zijn been op twee plaatsen, waardoor hij dit seizoen pas zes duels in de Eredivisie speelde. Van Amersfoort is lang niet altijd verzekerd van een basisplaats. Hij scoorde dit seizoen twee keer.

Ook de contracten van Morten Thorsby, die na dit seizoen naar Sampdoria vertrekt, Doke Schmidt en Jan Bekkema zijn formeel opgezegd, terwijl de optie in het contract van Yuki Kobayashi niet wordt gelicht.

Met Daniel Höegh, Lucas Woudenberg, Jizz Hornkamp en Jordy Bruijn gaat Heerenveen na dit seizoen wel verder. De opties in hun contracten zijn gelicht. Met die laatste drie is de clubleiding bovendien in gesprek over een contractverlenging.

Van Amersfoort kwam dit seizoen vooral als invaller tot twintig duels. (Foto: ANP)

Heerenveen financieel in zwaar weer

Heerenveen heeft financieel een zwaar jaar achter de rug, waarin de club alleen dankzij de verkoop van spelers als Denzel Dumfries (PSV) en Jeremiah St. Juste (Feyenoord) zwarte cijfers schreef. Over komend boekjaar rekent de Friese club op een verlies.

Sportief heeft de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink na een moeizame seizoensstart nog altijd zicht op Europees voetbal. Heerenveen staat na 26 duels tiende met zes punten minder dan nummer zeven Heracles Almelo, dat momenteel het laatste ticket voor de play-offs in handen heeft.

De ploeg neemt het in zaterdag voor eigen publiek op tegen Excelsior. Aftrap is om 20.45 uur.

