Shanice van de Sanden en Anouk Dekker keren voor de oefenwedstrijden tegen Mexico en Chili van begin april terug in de selectie van de Oranjevrouwen.

Olympique Lyon-aanvaller Van de Sanden en Montpellier-verdediger Dekker, vaste waardes in het team van bondscoach Sarina Wiegman, moesten de Algarve Cup van vorige maand overslaan. Zij hadden allebei een bovenbeenblessure.

Ook FC Twente-middenvelder Cheyenne van den Goorbergh en Ajax-verdediger Liza van der Most zijn dinsdag weer opgeroepen door Wiegman. Zij waren de bij de vorige selectie gepasseerd.

Het kwartet vervangt de geblesseerde Sisca Folkertsma (FC Twente), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona) en Victoria Pelova (ADO Den Haag) en de gepasseerde Ashleigh Weerden (FC Twente) in de 23-koppige selectie van het Nederlands elftal.

FC Twente maakte eerder op dinsdag bekend dat middenvelder Folkertsma een zware knieblessure heeft opgelopen en daardoor het WK van komende zomer in Frankrijk moet missen.

Verdediger Van der Gragt kampt met een bovenbeenblessure, terwijl spits Pelova revalideert na een schouderoperatie.

Wiegman maakt na oefenduels WK-selectie bekend

De Europees kampioen neemt het op vrijdag 5 april in de GelreDome in Arnhem op tegen Mexico, de nummer 27 van de FIFA-ranking (aftrap 20.00 uur).

Op dinsdag 9 april spelen de Oranjevrouwen voor het eerst een duel in het AFAS Stadion. WK-deelnemer Chili - 38e op de FIFA-ranking - is vanaf 18.30 uur de tegenstander in Alkmaar.

Wiegman zal al na deze twee oefenduels haar selectie bekendmaken voor het WK, dat van 7 juni tot en met 7 juli wordt gehouden en waar Nederland in de groepsfase tegen Canada, Kameroen en Nieuw-Zeeland speelt.

"We willen duidelijkheid creëren voor het team", legt de bondscoach uit. "Dit doet wel wat met de ploeg, voor een aantal speelsters is het onzeker of ze er wel of niet bij zullen zijn in Frankrijk. Het is een spannende periode, dit zijn de laatste twee wedstrijden waarin we de speelsters kunnen zien. We zullen nu meer naar een vaste kern toewerken."

Volledige selectie Oranjevrouwen

Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Bloodworth (Arsenal), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (Ajax), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Cheyenne van den Goorbergh (FC Twente), Jackie Groenen (1FFC. Frankfurt), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Everton), Danique Kerkdijk (Bristol City), Lize Kop (Ajax), Desiree van Lunteren (SC Freiburg), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Aniek Nouwen (PSV), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Sherida Spitse (Valerenga) en Sari van Veenendaal (Arsenal).