De ECA, de belangenvereniging van ruim tweehonderd Europese clubs, is alleen voorstander van een uitgebreid WK voor clubteams als de internationale wedstrijdkalender wordt veranderd.

"Anders zien we op dit moment niet hoe zo'n evenement nog op de drukke speelkalender past", zei Edwin van der Sar, directeur van Ajax en vicevoorzitter van de ECA.

De belangvereniging vergaderde dinsdag in Amsterdam over het plan van wereldvoetbalbond FIFA om het WK voor clubs in 2021 uit te breiden naar 24 ploegen. "Wij zijn altijd bereid om te praten", aldus Van der Sar. "We zijn ook niet tegen. Het gaat ons op de manier waarop de FIFA dit besloten heeft."

"In de zomer van dat jaar is er ook nog een finale van de Champions League en een eindstrijd om de Nations League en een Afrika Cup. Sommige competities beginnen alweer half augustus. Nu zijn er al voetballers die meer dan zeventig wedstrijden in een jaar spelen. Het houdt een keer op."

Het WK voor clubs telt op dit moment slechts zeven deelnemers. De FIFA besloot anderhalve week geleden tijdens een congres in Miami de uitbreidingsplannen voor het WK voor clubteams door te zetten.

Real Madrid won eind vorig jaar het WK voor clubs. (Foto: ANP)

'We worden gehoord als Nederlandse clubs'

De ECA sprak in het hotel Okura in Amsterdam ook over de verschillende Europese competities voor clubteams. Behalve Ajax zijn ook PSV, Feyenoord, Vitesse, AZ, FC Utrecht, sc Heerenveen en FC Twente aangesloten bij de ECA.

De Champions League en de Europa League krijgen vanaf het seizoen 2021/2022 gezelschap van een derde competitie, zodat nog meer ploegen Europees kunnen spelen.

De Champions League blijft verreweg het meest interessante toernooi. "Het liefst willen we daar natuurlijk met vier Nederlandse ploegen aan deelnemen", zei Van der Sar. "Maar zo werkt het helaas niet."

"Ik heb wel het idee dat wij als Nederlandse clubs worden gehoord. Het scheelt natuurlijk dat we met Ajax weer in de top twintig van Europa staan. Dat willen we ook. En PSV heeft de afgelopen jaren natuurlijk ook goed gepresteerd."