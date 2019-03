Jong Oranje heeft een trainingskamp in Spanje dinsdag afgesloten met een 1-0-zege op Jong Egypte in een vriendschappelijke wedstrijd.

PSV'er Cody Gakpo, die twee dagen geleden als invaller debuteerde in Jong Oranje, maakte in de negende minuut na rust op aangeven van Kaj Sierhuis de enige treffer van de wedstrijd.

Jong Egypte speelde de laatste twintig minuten met tien man na een rode kaart voor verdediger Mahmoud El Gazzar.

Bondscoach Erwin van de Looi begon in de Pinatar Arena in San Pedro del Pinatar met een volledig ander elftal in vergelijking met de teleurstellende oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten van afgelopen zondag (0-0).

Jong Oranje bezig aan nieuwe periode

Het duel met Jong Egypte was voor Jong Oranje het sluitstuk van een trainingskamp van tien dagen in het zuidoosten van Spanje. De ploeg van Van de Looi is aan een nieuwe periode begonnen, omdat de formatie zich vorig jaar niet wist te plaatsen voor het EK van komende zomer.

Jong Oranje richt zich nu op de kwalificatie voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië. De eerste groepswedstrijd in die cyclus is op 10 september tegen Jong Cyprus. Jong Portugal, Jong Noorwegen, Jong Wit-Rusland en Jong Gibraltar zijn de andere tegenstanders.

Basis Jong Oranje: Jan Hoekstra; Jordan Teze, Perr Schuurs, Armando Obispo, Tyrell Malacia; Nathangelo Markelo, Tahith Chong, Abdou Harroui, Deroy Duarte; Kaj Sierhuis, Cody Gakpo.