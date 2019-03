Cristiano Ronaldo heeft maandag in het EK-kwalificatieduel van Portugal met Servië (1-1) een lichte spierblessure in zijn rechterbovenbeen opgelopen.

Juventus meldt dinsdag in een korte verklaring dat onderzoek in Portugal heeft uitgewezen dat het niet om een ernstige kwetsuur gaat. De Italiaanse topclub doet geen uitspraken over hoelang Ronaldo uit de roulatie zal zijn.

"We blijven de fitheid van Ronaldo monitoren", schrijft Juventus. "Hij zal nieuwe onderzoeken ondergaan om te kunnen bepalen wanneer hij weer in actie kan komen."

De 34-jarige aanvaller, die in de dertigste minuut naar zijn hamstring greep en direct gewisseld werd, was na de wedstrijd in Lissabon positief over zijn herstel. "Ik ken mijn lichaam en over twee weken ben ik klaar om te spelen. Ik ben kalm en maak me geen zorgen over mijn blessure", zei hij tegen Portugese media.

Juventus speelt over twee weken tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Het heenduel staat op woensdag 10 april op het programma in de Johan Cruijff ArenA. De return is zes dagen later in Turijn.