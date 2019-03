Guus Hiddink heeft zich met China onder 23 geplaatst voor het Aziatisch kampioenschap voor spelers onder de 23 jaar. Op dat toernooi zijn begin volgend jaar olympische tickets te verdienen.

De ploeg van Hiddink speelde dinsdag in zijn laatste kwalificatiewedstrijd in Maleisië met 2-2 gelijk tegen het gastland.

Maleisië onder 23 kwam twee keer op voorsprong via Zhu Chenjie (eigen goal) en Danial Haqim, maar voormalig Vitesse- en ADO Den Haag-spits Yuning Zhang en Jiang Shenglong bezorgden China een punt. De laatste goal van de bezoekers viel pas in de 84e minuut.

China onder 23 won de afgelopen dagen met 5-0 van Laos en met 8-0 van de de Filipijnen, waardoor het team met zeven punten als eerste eindigt in groep J. Maleisië onder 23 heeft ook zeven punten, maar een minder doelsaldo (+13 om +4).

Hiddink stopt als China Spelen niet haalt

De elf groepswinnaars en de vier beste nummers twee mogen deelnemen aan het Aziatisch kampioenschap voor spelers onder de 23 jaar, waar in januari 2020 drie tickets klaarliggen voor de Olympische Spelen van later dat jaar in Tokio.

Hiddink heeft zijn toekomst als bondscoach van China onder 23 verbonden aan de Spelen. Hij gaf bij zijn aanstelling in september aan dat hij direct stopt als zijn elftal zich niet kwalificeert.

De 72-jarige Achterhoeker was eerder trainer van onder meer PSV, Fenerbahçe, Real Madrid en het Nederlands elftal. Zijn vorige klus als coach was voor Chelsea, op interim-basis. Daar trad hij eind 2015 in dienst na het ontslag van José Mourinho.