De Oranjevrouwen moeten het komende zomer op het WK in Frankrijk zonder Sisca Folkertsma stellen. De middenvelder van FC Twente kampt met een zware knieblessure.

De 21-jarige Folkertsma liep vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen de Ajax Vrouwen letsel aan haar voorste kruisband op. Ze moet negen tot twaalf maanden revalideren, waardoor ze de rest van het seizoen en daarmee ook het WK aan zich voorbij moet laten gaan.

Folkertsma is geen dragende kracht bij de Oranjevrouwen, maar ze maakt wel vaak deel uit van de selectie van bondscoach Sarina Wiegman. De Friezin behoorde tot het Oranje dat in 2017 in eigen land de Europese titel veroverde.

Achtvoudig international Folkertsma, die in haar loopbaan ook voor sc Heerenveen, PSV en Ajax speelde, maakte eind 2016 haar debuut voor Oranje. Van de acht interlands die ze sindsdien achter haar naam heeft staan, begon ze er vijf in de basis.

Oranje tegen Canada, Kameroen en Nieuw-Zeeland

Folkertsma kwam op 4 maart, tegen Polen (0-1) op de Algarve Cup, voor het laatst in actie voor Oranje. Dat was haar eerste interland sinds juni 2017, toen ze meedeed in de verloren oefenwedstrijd tegen Japan (0-1).

Folkertsma is niet de eerste speelster van Oranje die door een blessure geen kans meer maakt om mee te gaan naar het WK. Mandy van den Berg, die na het EK van 2017 niet meer werd opgeroepen, scheurde onlangs haar kruisband af.

Het WK voor vrouwen wordt van 7 juni tot en met 7 juli gehouden in Frankrijk. Oranje zit in een poule met Canada, Kameroen en Nieuw-Zeeland. Bij het vorige WK in 2015 in Canada strandde Nederland in de achtste finales.