De Eredivisie-topper tussen nummer twee Ajax en koploper PSV van zondag in de Johan Cruijff ArenA wordt gefloten door Björn Kuipers, zo heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt.

De 45-jarige Kuipers wordt in Amsterdam bijgestaan door assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, terwijl Allard Lindhout de vierde official is. Pol van Boekel zal als videoscheidsrechter fungeren en krijgt daarbij hulp van Mario Diks.

Voor Kuipers is het tweede keer dit seizoen dat hij de leiding krijgt over een topper. De Oldenzaler was in oktober ook de scheidsrechter bij De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord in de ArenA, die de Amsterdammers met 3-0 wonnen.

Kuipers had zeven keer eerder de leiding over een Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en PSV. De laatste keer was in maart 2016, toen de Amsterdammers met 0-2 zegevierden in Eindhoven.

Björn Kuipers leidde dit seizoen ook Ajax-Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Ajax-PSV begint om 16.45 uur

Het eerste duel tussen PSV en Ajax dit seizoen in het Philips Stadion (3-0 voor PSV) werd gefloten door Danny Makkelie, die ook de arbiter was bij De Klassieker in De Kuip. De andere toppers dit Eredivisie-seizoen gingen naar Dennis Higler (PSV-Feyenoord) en Serdar Gözübüyük (Feyenoord-PSV)

De topper tussen Ajax en PSV in de ArenA begint zondag om 16.45 uur. De Amsterdammers hebben op dit moment vijf punten minder dan de Eindhovenaren en moeten winnen om in het spoor van de regerend kampioen te blijven.

Nummer drie Feyenoord gaat zondag op bezoek bij nummer zes FC Utrecht - de Domstedelingen hebben zeven punten minder dan de Rotterdammers - en die wedstrijd staat onder leiding van Gözübüyük.

