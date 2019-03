Cristiano Ronaldo gaat ervan uit dat hij fit genoeg is om over twee weken in actie te komen tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. De sterspeler van Juventus viel maandagavond geblesseerd uit bij Portugal in het EK-kwalificatieduel met Servië (1-1).

Ronaldo greep in Lissabon in de dertigste minuut naar zijn hamstring na een sprint. Hij gaf direct aan niet verder te kunnen en werd vervangen door Pizzi, maar na de wedstrijd liet Ronaldo weten dat hij verwacht niet lang uit de roulatie te zijn.

"Ik ken mijn lichaam en over twee weken ben ik klaar om te spelen. Ik ben kalm en maak me geen zorgen over mijn blessure", zei de 34-jarige aanvaller van Juventus in Estádio da Luz tegen Portugese media.

Het heenduel met Ajax in de kwartfinales van de Champions League staat woensdag 10 april op het programma in de Johan Cruijff ArenA. De return is zes dagen later in Turijn.

Ronaldo dit seizoen goud waard voor Juventus

Mocht Ronaldo toch niet in actie kunnen komen in een van die duels, is dat vanzelfsprekend een grote aderlating voor Juventus. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar, die afgelopen zomer Real Madrid voor Juventus verruilde, kwam dit seizoen in 36 officiële wedstrijden al 24 keer tot scoren.

In de achtste finales was Ronaldo goud waard voor Juventus door drie keer te scoren in de return tegen Atlético Madrid. De 3-0-zege in Turijn was na de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd net genoeg voor de 'Oude Dame' om de laatste acht te bereiken.

Ronaldo kwam tegen Servië pas voor de tweede keer in actie voor Portugal sinds het WK van vorige zomer in Rusland. Ronaldo, die vrijdag tegen Oekraïne (0-0) zijn rentree maakte, werd tijdelijk buiten de selectie gehouden door bondscoach Fernando Santos nadat hij eind september werd beschuldigd van verkrachting.