Bondscoach Gareth Southgate en aanvaller Raheem Sterling hebben de UEFA opgeroepen in te grijpen nadat enkele spelers van Engeland maandagavond in het EK-kwalificatieduel bij Montenegro (1-5) racistisch werden bejegend door het thuispubliek.

Onder anderen linksback Danny Rose en aanvallers Sterling en Callum Hudson-Odoi moesten het ontgelden. In Stadion Pod Goricom waren onder meer apengeluiden te horen als een van die spelers aan de bal kwam.

"Dit is onacceptabel", zei Southgate na het duel in gesprek met de BBC. "Veel mensen hebben de racistische bejegeningen gehoord en ik ben daar één van. Er is geen discussie mogelijk of het nou wel of niet is gebeurd."

"We moeten ervoor blijven zorgen dat de spelers zich door ons gesteund voelen. We gaan dit vanzelfsprekend rapporteren via de juiste kanalen en vertrouwen erop dat de UEFA de juiste stappen zal ondernemen."

'Een paar idioten verpestten een geweldige avond'

Sterling tekende in de 81e minuut voor de 1-5 namens Engeland en vierde zijn doelpunt door zijn handen achter zijn oren te plaatsen. Volgens de aanvaller van Manchester City was dat een reactie richting het publiek voor de racistische bejegeningen aan zijn adres.

"Een paar idioten hebben een geweldige avond verpest. Het is heel triest dat we daar nu over moeten praten na zo'n mooie overwinning", aldus Sterling. "Het waren niet één of twee mensen die het hoorden, maar de hele bank bij ons."

De vleugelspeler hoopt dat de UEFA niet alleen de daders aanpakt, maar het hele publiek straft. "Wat mij betreft speelt Montenegro de volgende wedstrijd in een leeg stadion. Hier moet een collectieve straf voor worden uitgedeeld. Als de straf dan voorbij is, dan denken mensen wel twee keer na voordat ze zoiets dwaas doen."

Hudson-Odoi liet zich net als Southgate en Sterling na afloop ook nog kort uit over de incidenten in Podgorica, waar Engeland bij rust al met 1-2 leidde. "Deze gebeurtenissen zijn onaanvaardbaar. Hopelijk gaat de UEFA hier goed mee om."

Door de ruime zege in Montenegro staat Engeland soeverein aan kop in groep A. 'The Three Lions' wonnen vorige week al met ruime cijfers van Tsjechië (5-0).

Bekijk de uitslagen en de standen in de EK-kwalificatie