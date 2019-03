Cristiano Ronaldo is maandag geblesseerd uitgevallen in het EK-kwalificatieduel van Portugal met Servië, dat in 1-1 eindigde. De aanvaller moest in de eerste helft de strijd staken.

De 34-jarige Ronaldo greep na een half uur spelen in Lissabon naar zijn hamstring. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar liet zich direct wisselen. Het is nog onbekend hoe ernstig zijn blessure is.

Hij denkt zelf dat hij voor Juventus 'gewoon' in actie kan komen in de kwartfinales van de Champions League tegen Ajax. De heenwedstrijd in Amsterdam wordt op 10 april gespeeld en de return in Turijn volgt op 16 april.

"Mijn blessure? Daar maak ik me geen zorgen over", zei Ronaldo na afloop van de wedstrijd tegenover Portugese media. "Ik ken mijn lichaam en over twee weken ben ik klaar om te spelen."

Cristiano Ronaldo baalt na een gemiste kans tegen Servië. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo maakte vrijdag rentree voor Portugal

Afgelopen vrijdag maakte de aanvaller van Juventus nog zijn rentree voor Portugal in de thuiswedstrijd tegen Oekraïne (0-0). Hij kwam op het WK van afgelopen zomer voor het laatst in actie voor zijn land.

Na dat toernooi verhuisde hij van Real Madrid naar Juventus. Bovendien werd hij er eind september door een Amerikaanse vrouw van beschuldigd dat hij haar in 2009 verkracht heeft.

De recordinternational en topscorer aller tijden van Portugal ontbrak daardoor sinds het WK, waar de Portugezen in de achtste finales werden uitgeschakeld door Uruguay, steeds in de selectie van bondscoach Fernando Santos.

Dusan Tadic viert zijn treffer voor Servië tegen Portugal. (Foto: Pro Shots)

Tadic opent score voor Servië

Ajacied Dusan Tadic opende al in de zevende minuut uit een strafschop de score voor de bezoekers. De bal ging op de stip na een overtreding van doelman Rui Patrício op Mijat Gacinovic.

Danilo Pereira bracht de thuisploeg kort voor rust op schitterende wijze langszij. De oud-speler van Roda JC haalde van net buiten de zestien uit en zag zijn schot via de onderkant van de lat in het doel belanden.

Door het gelijkspel staat Portugal met twee punten derde in groep B. De regerend Europees kampioen moet Oekraïne (vier punten) en Luxemburg (drie punten) boven zich dulden.

Oekraïne ontsnapte aan een blamage bij Luxemburg: 1-2. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko won door een eigen doelpunt van voormalig Telstar-aanvaller Gerson Rodrigues diep in blessuretijd in het groothertogdom.

