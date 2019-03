Cristiano Ronaldo is maandag geblesseerd uitgevallen in het EK-kwalificatieduel van Portugal met Servië. De aanvaller moest in de eerste helft de strijd staken.

De 34-jarige Ronaldo greep na een half uur spelen in Lissabon naar zijn hamstring. Hij liet zich direct wisselen.

Afgelopen vrijdag maakte de aanvaller van Juventus nog zijn rentree voor Portugal, nadat hij op het WK van afgelopen zomer voor het laatst in actie kwam voor zijn land.

Na dat toernooi verhuisde hij van Real Madrid naar Juventus. Bovendien werd hij er eind september door een Amerikaanse vrouw van beschuldigd dat hij haar in 2009 verkracht heeft.

De recordinternational en topscorer aller tijden van Portugal ontbrak daardoor sinds het WK, waar de Portugezen in de achtste finales werden uitgeschakeld door Uruguay, steeds in de selectie van bondscoach Fernando Santos.

Dusan Tadic viert zijn treffer voor Servië tegen Portugal. (Foto: Pro Shots)

Tadic opent score voor Servië

De wedstrijd tussen Portugal en Servië is nog bezig. Op het moment dat Ronaldo uitviel, stond Portugal met 0-1 achter door een doelpunt van Ajacied Dusan Tadic. Danilo Pereira bracht de thuisploeg op gelijke hoogte.

Het uitvallen van Ronaldo is mogelijk goed nieuws voor Ajax, dat het in de kwartfinales van de Champions League opneemt tegen Juventus. De heenwedstrijd in Amsterdam wordt op 10 april gespeeld en de return in Turijn volgt op 16 april.

